Tra le vittime del coronavirus anche gli operatori NCC

Un comparto che pur coinvolgendo circa 2.000 operatori in tutta la Sardegna pare sia stato escluso da qualsiasi provvedimento di supporto a sostegno dei disastri provocati dalla crisi economica determinata dalla chiusura delle attività commerciali e turistiche.



Eppure gli NCC svolgono nel settore dell'industria delle vacanze un ruolo non proprio secondario.





Inoltre la particolarità di questa estate 2020 , dopo che la prima parte della stagione è andata in malora, non consente agli addetti di poter recuperare ora che è operativa la Fase 3: certamente si registreranno meno flussi che in passato, le attività alberghiere opereranno a regime ridotto per le prescrizioni anti contagio previste a livello governativo, e per i piccoli imprenditori del settore si presenta lo spettro di tenere le auto nel garage, i dipendenti a casa e le imprese destinate a chiudere.





L'argomento è stato rappresentato recentemente alla Regione dalla Confartigianato Gallura che ha chiesto un sostegno per riuscire a sopravvivere ai devastanti effetti economici provocati dalla pandemia.