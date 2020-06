Assessorato all'agricoltura: "Nessuna decisione per Argea"

“Non esiste alcun atto di indirizzo dell’assessorato dell’Agricoltura nel quale si affermi che Argea non sarà l’organismo pagatore in Sardegna per il settore agricolo”.



Lo precisa l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, in riferimento ad alcune notizie di stampa apparse in questi giorni.







“Per giungere presto a una decisione adeguata - spiega l’assessore - con la Giunta regionale stiamo valutando tutte le problematiche e le diverse ipotesi d’intervento per affrontare le criticità rappresentate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in ordine al riconoscimento di Argea quale organismo pagatore regionale dei fondi europei per l’agricoltura”.







“Pertanto - aggiunge l’esponente della Giunta Solinas - nessuna decisione è stata assunta dovendo necessariamente approfondire l’argomento con tutti i soggetti interessati e valutare possibili soluzioni sull’individuazione del personale da dedicare all’attività di competenza di Argea.



Crediamo sia strategico disporre di un ente pagatore in Sardegna per poter adottare con la necessaria autonomia le soluzioni di semplificazione e di snellimento della burocrazia attese dal sistema agricolo sardo”.





“Ritengo inoltre opportuno precisare - conclude Gabriella Murgia - che la task force istituita a seguito dell’approvazione della legge regionale 24 del 2019 è operativa e che il carico di pratiche arretrate si è già ridotto notevolmente.

È stata anche resa operativa un’apposita Unità di progetto che monitora costantemente l’evoluzione delle istruttorie delle pratiche”.