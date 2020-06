Poker di medaglie in Giappone per l'Olio San Giuliano: 3 d'oro e 1 d'argento

Un nuovo quartetto di premi: tre ori e un argento conquistati a Tokio dall’olio San Giuliano.



L’azienda sarda è salita quattro volte sul podio al concorso internazionale Olive Japan 2020.



La prestigiosa giuria, composta da 20 giudici ed assaggiatori giapponesi, ha valutato e giudicato 700 campioni di olio extra vergine provenienti da 23 Paesi.







L’azienda di Alghero è stata premiata per i tre ori con San Giuliano Fruttato Cuor d’Olivo, San Giuliano Primér e San Giuliano l’Originale mentre l’argento è stato assegnato al Biologico.



Solo poche settimane fa al marchio sardo erano stati assegnati ben quattro ori al concorso International Olive Oil Competition di New York.



Una conferma della solidità delle scelte e politiche aziendali che hanno garantito la presenza ormai già da qualche anno anche all’interno della guida ai produttori top 100 del mondo.





“A pochi giorni di distanza dal risultato negli Stati Uniti, la notizia della copiosa premiazione anche in Giappone non può che darci riprova di quanto l’impegno profuso nella ricerca dei migliori profili organolettici per i nostri oli sia stato ben speso - commenta Pasquale Manca, amministratore delegato dell’azienda di famiglia.



La cura e l’attenzione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro sono state ripagate e stanno portando grande soddisfazione, una soddisfazione che in un anno come il 2020 - che finora ha portato preoccupazioni e incertezze - ha un sapore ancora più speciale e ci motiva a proseguire la nostra strada verso la ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione”. Anche questo concorso ha subito lunghi rallentamenti a causa della pandemia ma si è riusciti a tagliare il traguardo e assegnare i premi.