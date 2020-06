Gal Logudoro Goceano con tanta voglia di turismo

L’obiettivo è aiutare e accompagnare la nascita di cinque aggregazioni di imprese e operatori per organizzare e commercializzare offerte e proposte turistiche innovative, capaci di far conquistare al territorio del Logudoro Goceano nuove quote di mercato e far diventare il territorio una destinazione turistica attrattiva e competitiva.





Inizierà venerdì il percorso che il GAL Logudoro Goceano propone alle aziende e agli operatori del turismo.



Sarà Josep Ejarque di FTourism & Marketing a presentare le linee guida della proposta e il calendario di attività e di iniziative che impegnerà il Gal e i suoi consulenti in un lavoro di progettazione e organizzazione con gli operatori e le aziende del territorio, che si concluderà entro ottobre con la costituzione ed il finanziamento delle reti/aggregazioni di prodotti turistici.







Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 19 giugno sotto forma di Webinar che gli interessati potranno seguire, a partire dalle ore 17, collegandosi alla pagina Facebook del GAL, al link https://www.facebook.com/GALLogudorogoceano/.



L’incontro sarà registrato e rimarrà disponibile anche nei giorni successivi, quindi anche chi si perde la diretta potrà comodamente rivedere l’evento.

Josep Ejarque, uno dei più importanti esperti nazionali di marketing e organizzazione turistica, sarà la figura chiave a cui il Gal ha affidato la guida e il coordinamento delle attività di studio e organizzazione dei prodotti turistici e degli strumenti per la loro commercializzazione.







Nei prossimi quattro mesi dirigerà un lavoro intenso di incontri, seminari di approfondimento e riunioni operative con imprese e operatori in una corsa contro il tempo, per consentire al territorio di essere pronto, per il 2021, a presentarsi al mercato turistico con un ventaglio di nuove proposte in grado di far conoscere ed apprezzare la ricchezza, le peculiarità e le eccellenze del Logudoro Goceano.



Sarà possibile avere tutte le informazioni sull’evento e sul progetto contattando gli uffici e i collaboratori del Gal all’indirizzo info@gallogudorogoceano.it, tel 3383948902 – 3382117898 e sito web www.gallogudorogoceano.it.