Il virus ha affondato anche il vino: Selcru si propone per i mercati esteri

Le misure di distanziamento sociale e il lockdown hanno certamente salvato tante vite umane ma hanno anche avuto un impatto pesante sull’economia e sul commercio.



In Europa, il mercato del vino è calato del 30% in volume e del 50% in valore (Il Sole 24 Ore).

Secondo un recente studio di Mediobanca, quasi due terzi dei produttori di vino si aspettano un ulteriore calo delle vendite.





Le cantine di piccole e medie dimensioni che lavorano soprattutto attraverso il canale Horeca sono particolarmente preoccupate, e prevedono significative contrazioni di fatturato (anche del 65%; si calcola che le perdite complessive potrebbero toccare i 2 miliardi di euro).



Ma il mondo sta iniziando a uscire dalla crisi, i mercati stanno riaprendo le porte, e Selcru è pronta a riprendere la sua funzione di interfaccia fra le cantine italiane e gli importatori nei mercati esteri.







Selcru Gruppo Export, infatti, è un servizio specificamente dedicato alle cantine italiane che desiderano vendere all’estero in modo mirato e continuativo.



L’obiettivo è la costruzione di una rete di contatti commerciali esteri di valore con conseguente crescita delle vendite.



Nei periodi di crisi e incertezza vince chi dimostra più capacità di reazione e resilienza.



Perciò, il giusto tempismo nella ripartenza è cruciale.



Altrettanto importante è procedere in maniera sistematica e ben adeguata alle caratteristiche specifiche della propria azienda e offerta.





Selcru Gruppo Export è un programma modulare, che si adatta alle caratteristiche specifiche della cantina e alle sue esigenze. Al cuore del programma ci sono la ricerca di importatori di valore e l’affiancamento all’ufficio export.







Più in particolare, il programma comprende le seguenti azioni:



- un’analisi dei prodotti e dei mercati da affrontare;

- la ricerca e la selezione di importatori e distributori in oltre 80 paesi;



- la ricerca e la selezione di agenti specializzati in questi stessi paesi;

- la creazione di materiale commerciale, come listini, schede tecniche, presentazioni aziendali, ecc.;



- la gestione della comunicazione digitale (compresi anche i social network) e dei rapporti con la stampa di settore;



- traduzioni e servizi di interpretariato madrelingua per gestire in modo ottimale i rapporti con i contatti;



- l’organizzazione e la gestione di viaggi d’affari, incoming, e fiere di settore sia in Italia sia all’estero.





Per maggiori informazioni si veda il sito selcru.com o si mandi una mail a office@selcru.com.