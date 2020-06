Commercio : per il lavoro a tempo determinato ora c'è l'accordo

Si è siglato l’accordo regionale tra CONFCOMMERCIO SARDEGNA, FISASCAT-CISL e UILTuCS per l’assunzione stagionale dei lavoratori a tempo determinato nelle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, Terziario e Servizi.



Viva soddisfazione dei rappresentanti regionali, Nando Faedda Confcommercio Sardegna, Giuseppe Atzori Fisascat-Cisl Sardegna e Cristiano Ardau Uiltucs Sardegna per il risultato raggiunto.







Sebbene il rapporto di lavoro subordinato trovi la sua forma naturale nel contratto a tempo indeterminato - afferma Faedda - le esigenze del settore sono spesso legate ad altalenanti picchi di lavoro o intensificazioni stagionali.

I contratti a termine possono sopperire a tali necessità come strumento flessibile che viene incontro della aziende e dei lavoratori.



Tuttavia il contratto a tempo determinato - afferma Atzori - prevede dei limiti ben precisi quali ad esempio il numero massimo di lavoratori a tempo determinato, la durata massima e una causale specifica.



Prescrizioni di Legge che impediscono l’avvio di rapporti di lavoro a tempo determinato, in favore di forme di lavoro atipiche come le partita iva o il lavoro somministrato che possono aggirare in maniera fraudolenta della norma.







L’accordo nasce da un’evoluzione delle relazioni sociali tra i rappresentanti delle Aziende e dei lavoratori – afferma Ardau.

La Legge pone infatti l’accento sui contratti a tempo determinato ma la contrattazione decentrata può in tale frangente vedere la stipula di accordi territoriali più vicini alle esigenze del settore e dei territori per favorire nuova occupazione.



L’accordo regionale ha un duplice obbiettivo: dare la possibilità alle imprese del commercio e dei servizi che intendono assumere a tempo determinato di poter assumere con questa tipologia contrattuale per gestire picchi di lavoro in questo periodo di grande incertezza; sostenere chi cerca lavoro e offrire forme di lavoro subordinato in luogo di forme di lavoro precarie o atipiche, potendo esercitare il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo determinato del prossimo anno.







L’accordo trova applicazione per tutte le imprese operanti nel comparto del commercio, distribuzione e servizi che hanno in applicazione del C.C.N.L. TDS Confcommercio-Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS).



Per beneficiare dell’accordo le imprese devono inviare un apposito modulo agli Enti Bilaterali del Terziario territorialmente competenti, dimostrando il rispetto integrale del CCNL dovendo richiamare l’accordo regionale in ogni singolo contratto stipulato tra impresa e lavoratore.