Camera Commercio Sassari: seminario web per le detrazioni fiscali

Lo Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con la Promo P.A. Fondazione, ha organizzato, la replica registrata del seminario web “Le detrazioni fiscali per gli edifici esistenti: Bonus Casa, Ecobonus e novità del nuovo Decreto Rilancio”.







Il Webinar si potrà seguire, il giorno venerdì 5 giugno p.v. dalle 0re 10,00 alle ore 13,00, registrandosi al Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/327089723397408014 .







Il Webinar è finalizzato ad analizzare le detrazioni fiscali previste per il recupero e a riqualificazione energetica degli edifici esistenti.



Affrontando dapprima il meccanismo di agevolazione ai sensi del Bonus Casa, si procede successivamente con la definizione del quadro normativo delle detrazioni fiscali in Ecobonus con particolare attenzione alla Legge di Bilancio 2020 (modifica di alcune aliquote di detrazione, modifica della cessione del credito e dello sconto in fattura).







Si affronta quindi il tema del “Bonus Facciate”, per concludere con un quadro sintetico di confronto tra le possibili agevolazioni previste attualmente ed un accenno a quelle introdotte dall’art. 128 del nuovo decreto Rilancio.







Temi e relatori: Bonus Casa, Ecobonus, Bonus facciate. Ing. Elena Allegrini - Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DDUEE) Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza energetica (SPS) Laboratorio Supporto per le Attività Programmatiche (SAP).



Superbonus 110%: le novità del Decreto Rilancio Arch. Ph.D Teresa Cervino - Energy consultant Promo PA Fondazione.