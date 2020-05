La Provincia di Sassari sul baratro: imprese e sindacati chiedono a Fois un confronto immediato

E' forse la prima volta che le rappresentanze sindacali, produttive, le organizzazioni di categoria, tutto il sistema economico di un intero territorio, si rivolgono al commissario della Provincia di Sassari , in questo caso a Pietrino Fois, per affrontare la drammatica situazione nella quale versa tutto il Nord Ovest e individuare, con un confronto a tutto campo, le condizioni migliori per uscire da una condizione complessiva nella quale si può già parlare di disastro annunciato.





L'attuale commissario di Palazzo Sciuti non viene certo chiamato in causa per i poteri che gli derivano dal suo mandato, strade, mautenzioni scuole, un po di ambiente, poca cosa rispetto ai problemi in essere, ma probabilmente oltre che per la sua esperienza politica, per la competenza istituzionale di un territorio, commissario appunto della Provincia di Sassari, che pare essere tra le province sarde quella messa peggio, su tutti i fronti, da quello sanitario a quello economico.







Con all'orizzonte una stagione turistica che si annuncia la peggiore di sempre e che potrebbe certificare in via definitiva una condizione economica drammatica per imprese e lavoratori.



A sollecitare Pietrino Fois per cercare di far partire una nuova "rifondazione" del Nord Ovest, sono Francesca Nurra - Segr.Gen.Cgil Sassari, Pier Luigi Ledda - Segr.Gen.Cisl Sassari, Giuseppe Maccioccu - Segr.Gen.Uil,Sassari, Giuseppe Ruggiu - Pres.Confindustria CentroNordSardegna, Antonio Sole - Pres.Confcommercio Sassari, Maria Amelia Lai - Pres.Confartigianato Sassari; Battista Cualbu - Pres.Coldiretti Sassari; Matteo Luridiana - Pres.Confagricoltura Sassari , Michele Orecchioni -Pres.Cia Sassari, Gianni Simula - Dir.Confesercenti Sassari; Gavino Soggia - Pres.Confcooperative Sassari; Angelo Angius - Pres.CNA Sassari; Francesco Ginesu - Pres.Confapi Sassari.







Lo fanno in una lunga lettera che riportiamo di seguito: " Le scriviamo per invitarla a valutare l’opportunità di promuovere urgentemente un tavolo di confronto utile a favorire l’adozione di una strategia comune e delle conseguenti decisioni che guardino al rilancio del territorio nell’immediato e nel prossimo futuro, all’interno di un percorso di condivisione con la più ampia partecipazione possibile.







La pandemia da Covid-19 ha segnato profondamente anche la nostra comunità determinando una serie di emergenze i cui effetti si manifesteranno nel tempo.

Oggi più che mai abbiamo bisogno, anche nel nostro territorio, di unità, di coesione, di solidarietà per affrontare la fase difficile di una nuova “ricostruzione” nella consapevolezza peraltro che, dopo questa fase di emergenza sanitaria, nulla sarà più come prima.





Nella provincia di Sassari queste emergenze (sanitaria, sociale, economica) aggiungono un pesante fardello a un tessuto sociale ed economico già duramente provato. In questi anni abbiamo assistito al ridimensionamento o alla chiusura di centinaia di aziende, alla costante diminuzione della forza lavoro, spesso precaria e stagionale, ad un’ampia disoccupazione, in particolare giovanile, alla presenza di redditi medio-bassi, alla riduzione demografica, all’emigrazione dei giovani laureati e diplomati, all’abbandono e alla dispersione scolastica, allo spopolamento delle aree interne e dei comuni minori.







Condizioni che nel nostro territorio la crisi accrescerà esponenzialmente.

In sostanza facciamo i conti con un lungo elenco di nodi irrisolti e con un livello inadeguato di infrastrutture, materiali e immateriali, che penalizzano, oltremisura, la nostra capacità competitiva e la cui soluzione è indispensabile per il rilancio anche del nostro territorio.







Occorre agire, mettere in campo progettualità, capacità nella programmazione e realizzazione dello sviluppo (contenuti, tempi e modalità attuative, efficienza ed efficacia degli interventi, ruolo della burocrazia), unitamente a politiche delle risorse umane, della formazione e dell'istruzione, a politiche di settore e territoriali (socio-assistenziale-sanitario, edilizia, chimica verde, ZES e area di crisi complessa, commercio, credito, innovazione digitale, beni culturali, sviluppo aree interne e agroalimentare).







Ed occorre intervenire per rimuovere i vincoli che condizionano la competitività: fisco, trasporti e mobilità (quindi del peso dell’insularità) infrastrutture materiali e immateriali, energia e metano, accesso al credito, pubblica amministrazione, scuola e formazione.





In questa prospettiva occorre agire quanto prima.



Occorre mettere allo stesso tavolo, anche in questo territorio, Istituzioni, Sindacato, Imprese, per stabilire come ripartire e con quali strumenti, tenendo conto delle risorse che può mettere a disposizione l’UE, lo Stato e la Regione Sardegna. In questo senso occorre ripensare il nostro modello dei servizi, dei trasporti pubblici. I tempi e lo stile della nostra vita.







Abbiamo bisogno di riorganizzare opportunamente il lavoro e di cambiare anche i turni e gli orari.



E soprattutto occorre uno sforzo straordinario dello Stato e della Regione che deve puntare a grandi investimenti pubblici per salvare i territori e l’occupazione.







In questo quadro è indispensabile garantire concretamente e tempestivamente la liquidità alle imprese, gli ammortizzatori sociali, rilanciare il sistema sanitario.



Oggi è davvero il momento - concludono i firmatari del documento - di sbloccare tutti i cantieri, far partire una grande modernizzazione del Paese come del territorio, nel settore delle infrastrutture materiali e immateriali, nella scuola, nella ricerca, nel digitale, nella formazione delle nuove competenze, nell’innovazione, nella tutela del territorio, dell’ambiente, dei beni culturali."