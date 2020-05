L' estate più breve della Riviera del Corallo - Addio agli incassi delle Grotte

Gianni Olandi.





L'ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari ha prodotto recentemente una approfondita analisi economica sulle disastrose conseguenze provocate nel tessuto sociale della Provincia dalla epidemia di coronavirus.







Ferite profonde per l'economia del territorio che incideranno non poco nella vita di tutti i giorni di migliaia di famiglie. Per restare alla sola situazione di Alghero è corretto riferire che lo scorso anno, in questo periodo, erano già al lavoro dagli 800 ai 1.000 lavoratori stagionali distribuiti nelle strutture ricettive e dei servizi legati al turismo.







Un volume importante che quest'anno è completamente assente ed è facile individuare quali disagi si stanno determinando per la stessa sopravvivenza ordinaria.



Una situazione negativa piuttosto complessa che pare destinata a permanere ancora, riaperture o meno, visto che l'estate 2020 è di fatto parzialmente cancellata dal bilancio di quest'anno.







Si registra infatti in città, soprattutto nel comparto alberghiero, la diffusa tendenza a non riaprire, almeno fino a quando non saranno note le procedure di sicurezza da adottare e anche le responsabilità in caso di contagio che la normativa vigente sembra, almeno fino a ora, attribuire al mondo dell'impresa.







Rischi pesantissimi, anche di ordine penale, che gli imprenditori del comparto non voglio correre.



Sulle conseguenze negative per l'economia locale determinate dalla pandemia è sufficiente citare un solo particolare che per quanto parziale rispetto al problema generale, è comunque significativo di una caduta libera del sistema economico locale: nei primi mesi del 2020 la Fondazione Alghero ha già perso qualcosa come 300 mila euro di mancati incassi dalle Grotte di Nettuno.







Un dato pesante se si pensa che al momento la situazione non pare destinata a migliorare per lo stato di congelamento di ogni attività turistica, favorito anche dal blocco dei trasporti aerei e marittimi e dal rinvio operativo dei flussi che giungevano dai tour operator nazionali e internazionali.







E sempre a proposito dei mancati incassi dalle Grotte di Nettuno, che vangono oltre 1 milione e mezzo di euro all'anno, appare scontato che incideranno pesantemente nella gestione della attività ordinaria della Fondazione, ( a cominciare dal personale ) compresa naturalmente la voce riguardante le iniziative di promozione turistica.







Un'altra rilevante perdita per il contesto socio economico algherese è rappresentata dalla mancata riapertura delle seconde case, sia per l'utilizzo diretto e sia per la versione affitti vacanza.







Un settore difficilmente quantificabile in termini di risorse ma di rilevanza assoluta per l'economia locale.



Vale la pena infine ricordare che la Riviera del Corallo da diversi anni ha perso quei flussi di bassa stagione, dirottati su Cagliari, rappresentati dal traffico della compagnia irlandese Ryanair.







Alla desertificazione prodotta dal coronavirus dunque Alghero arriva già in ginocchio e in questo contesto individuare soluzioni per il breve termine appare un impresa impossibile soprattutto se non si riuscirà ad assumere scelte coraggiose capaci di richiamare investimenti nazionali e internazionali.