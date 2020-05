Artigianato sardo in ginocchio: oltre il 70% ha cessato l'attività

L’emergenza Covid sta lasciando strascichi drammatici sul tessuto economico sardo.



Il 65% degli artigiani sardi è estremamente preoccupato e soltanto una piccola percentuale (il 2,1%) guarda al futuro con un po’ di ottimismo.



Le imprese sarde giudicano poco chiare e di difficile applicazione le misure di distanziamento sociale imposte dal Governo e reputano gli interventi a favore dell’economia insufficienti ad arginare la portata della crisi in corso.







Nonostante le criticità, il mondo delle piccole e medie imprese sarde condivide comunque la scelta di una ripartenza graduale prevista dalla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza.



Solo l’8,7% avrebbe voluto ripartire immediatamente, anche a costo di una nuova ondata di contagi.



Quasi la metà degli imprenditori (oltre il 47%) ritiene invece che si debba ripartire con gradualità e seguendo una programmazione comunicata preventivamente e con chiarezza.







E’ quanto emerge da un’indagine della Cna nazionale – effettuata tra il 20 e il 26 aprile scorsi su un campione complessivo di 14 mila imprese italiane – che ha registrato la partecipazione di 239 imprese sarde rappresentative dell’intero sistema dell’artigianato e delle micro e piccole imprese.







I settori con maggior peso nell’isola sono stati quelli delle costruzioni (27,5%) e delle attività di produzione (16,9%).



A testimonianza delle micro dimensioni delle nostre imprese, il 91% del campione intervistato ha meno di dieci addetti: il 57,32% ha tra uno e quattro addetti, mentre quasi un terzo (il 23,1%) non ha dipendenti e/o collaboratori.





Dall’indagine della Cna emerge che il 71,1% delle imprese isolane ha sospeso completamente l’attività dopo il 23 marzo mentre la restante quota ha potuto continuare ad operare o perché inclusa nel novero dei settori di “utilità essenziale” (22,3%), o perché ha fatto comunicazione al Prefetto (in questa fattispecie, pari 1,9%, rientrano le imprese che operano nelle filiere dei settori di utilità essenziale) o perché si è organizzata tramite le consegne a domicilio (4,7%).





Nella prima parte dell’indagine è stato chiesto agli imprenditori di valutare l’azione realizzata nei mesi passati dal Governo che ha riguardato sia il contenimento dell’emergenza sanitaria con la limitazione agli spostamenti personali e la chiusura delle attività economiche sia i provvedimenti a sostegno del sistema.







Le misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività sono state giudicate necessarie dal 41,7% dei rispondenti ed efficaci dal 40,8%.



In entrambi i casi i giudizi positivi superano quelli negativi di quasi venti punti a evidenza che secondo gli imprenditori il distanziamento sociale appare di fatto come la medicina necessaria più potente per contenere il virus.



Secondo gli imprenditori isolani le misure di distanziamento sociale potevano però essere architettate meglio.







In termini di chiarezza/comprensibilità e facilità di applicazione, infatti, i giudizi negativi superano quelli positivi.

Giudizio sulle misure a favore delle imprese e l’economia. Gli artigiani sardi sono critici anche sulle modalità scelte dal governo per arginare il crescente disagio economico e sociale connesso alla chiusura dell’economia.







In particolare, con i provvedimenti volti a favorire il mantenimento dell’occupazione nel periodo di lock down e a contrastare la carenza di liquidità (moratoria sui finanziamenti, credito agevolato, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi).



In particolare, le micro e piccole imprese sarde hanno giudicato gli interventi a favore dell’economia non sufficienti per arginare la portata della crisi in corso.



Infatti, questi vengono giudicati positivamente da poche imprese sarde per le parti riguardanti la moratoria sui finanziamenti (21,8%), la sospensione dei versamenti (28,9%) e gli ammortizzatori sociali (19,9%).







Ancor meno apprezzate le misure sul credito per le quali la quota di giudizi positivi arriva ad appena 7 punti percentuali. Gli ammortizzatori sociali sono stati lo strumento utilizzato in maggior misura dalle imprese (72,4%), una impresa su due ha presentato domanda per ottenere credito aggiuntivo e il 35,1% ha chiesto la moratoria sui finanziamenti.



Solo il 42,3% ha potuto avvalersi della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.







In particolare, la richiesta di ammortizzatori sociali ha riguardato complessivamente il 72,4% delle imprese con dipendenti (nel 59,5% per sospensione a zero ore) ed è risultata particolarmente accentuata nei settori manifatturieri nei quali il lock down ha comportato una brusca interruzione dell’attività: la moda (50,0%), la produzione (72,7%), il legno e arredo (86,4%), i servizi per la persona (100%).







In tutti questi settori le richieste di sospensione a zero ore superano abbondantemente i cinquanta punti percentuali.



Di contro, una richiesta di ammortizzatori sociali meno accentuata, ma comunque rilevante, è giunta dalle imprese che operano nei cosiddetti settori di “utilità essenziale” che hanno continuato ad operare (servizi alle imprese e trasporti/logistica).



Da notare che nell’attesa che i lavoratori ricevessero la cassa integrazione il 14% delle aziende ha anticipato l’importo.







Venendo alla Fase 2 iniziata lo scorso 4 maggio, il 50,8% delle imprese sarde ha dichiarato di essersi dotato dei dispositivi e delle misure imposte dal Governo per riprendere l’attività e prevenire rischi per dipendenti e clientela (distanziamento tra le persone, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, misure di igienizzazione, controlli salute etc). Il 25,9% non sta ancora adeguando l’attività alle nuove disposizioni e la restante parte (il 23,4%) non sa esattamente come procedere.





Le imprese che si dichiarano più avanti nell’adozione delle misure di sicurezza, operano soprattutto nei settori che hanno subìto meno il lock down (alimentari e bevande, trasporto e logistica e servizi per le imprese).



Più in ritardo quelle che operano nei settori in cui è più frequente il contatto con i clienti finali e per i quali resta ancora incerta la data di riapertura (filiera del turismo e servizi per la persona).