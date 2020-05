Una proposta facile facile: le scuole sono chiuse perchè non le mettiamo a posto?

“Gli effetti della pandemia, con il prolungarsi del blocco delle attività ai sistemi turistici e dell’accoglienza, la contestuale contrazione della domanda e dell’offerta che falcidierà produzione e consumi, non ci lasciano molti strumenti per stimolare “dall’interno” l’economia della Sardegna.







La grande filiera delle costruzioni con gli “effetti espansivi e moltiplicatori” che è in grado di produrre sull’intero sistema economico è uno di questi. Si parta dagli edifici scolastici – dichiarano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni - per avviare un grande piano di investimenti pubblici, una sorta di New Deal sardo che apra un nuovo ciclo edilizio ecosostenibile all’insegna del riuso, della riqualificazione, dell’efficientamento energetico, del ripristino e delle bonifiche ambientali, della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio; è questa la chiave per rilanciare l’economia della Sardegna in tempi di corona virus.







Proponiamo un piano di riqualificazione ed efficientamento del patrimonio scolastico universitario, da costruirsi su nuovi presupposti, attraverso una forte regia regionale che consenta di portare a compimento i cantieri, oggi di fatto bloccati come dimostra il nostro report, attraverso: a) Una poderosa opera di semplificazione delle procedure e di accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti presentati alla regione da comuni e province a valere sul piano triennale 2018-2020, che valgono 300 milioni di euro (su 414 progetti solo 3 sono cantierabili); b) Integrando gli investimenti nell’edilizia scolastica di ulteriori 200 milioni di euro, mediante l’utilizzo di una parte dei fondi europei 2014-2021 non ancora impegnati”.







Lo stock di edifici pubblici ad uso scolastico per le scuole primarie e secondarie in Sardegna è composto attualmente da circa 1.650 unità (una superficie utile complessiva di 2,1 milioni di metri quadri) a cui si aggiunge la quota di edifici privati, le università e altre tipologie di edifici per l’istruzione per un totale di quasi 2.000 edifici (2,6 milioni di mq).







Si tratta di circa il 3% del totale nazionale. Questo patrimonio necessita di una riqualificazione strutturale sia dal punto di vista edilizio, sia dal punto di vista dell’adeguamento funzionale alle nuove esigenze della didattica: complessivamente è infatti vetusto, energivoro e con forti problemi di adeguamento alle normative.







La necessità di riqualificazione di questo fondamentale stock edilizio è testimoniata dal gran numero di progetti presentati dagli enti comunali e provinciali alla Regione per il triennio 2018-2020[1].



Nella nostra regione i progetti presentati dagli enti di competenza sono stati 414, per un importo complessivo di progetto di 300 milioni di euro.



Tali progetti si ripartiscono tra 362 per scuole di competenza comunale e 52 per scuole di competenza provinciale, rispettivamente con importi di progetto pari a 223,6 e 78 milioni di euro.