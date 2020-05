Confcommercio: nuovi servizi per la liquidità alle imprese

Confcommercio Nord Sardegna, consapevole delle difficoltà del sistema istituzionale pubblico a fornire risposte e a mettere in campo adeguate risorse per far fronte alle enormi difficoltà del terziario di mercato (commercio, turismo, servizi e professioni), certamente il più colpito dall’attuale congiuntura, ha istituito un servizio per supportare le imprese nella ricerca delle soluzioni praticabili nel più breve tempo possibile.







Il servizio si avvale delle competenze fornite da “Intraprendere”, primaria azienda di consulenza d’impresa non solo nel panorama isolano e prevede due livelli di intervento.



Il primo livello riguarda il supporto alle imprese sia per le esigenze di liquidità e di ristrutturazione dei debiti - anche relativamente a posizioni “a sofferenza”, “incaglio” – sia ai fini dell’ottenimento di finanziamenti e sovvenzioni a valere su misure di emanazione Nazionale, Regionale e Comunitaria.







Il secondo livello di interventi è destinato a supportare le imprese in fase di riapertura: accesso a gruppi d’acquisto per contrastare l’ingiustificato rincaro dei prezzi per prodotti, macchinari e impianti anche l’utilizzo dello strumento del “noleggio operativo”; consulenza specialistica personalizzata su layout - dispositivi e procedure per il rispetto delle norme correlate al contrasto del Coronavirus a tutela personale dei clienti e dipendenti.







Chi fosse interessato può contattare i nostri uffici di Sassari al 0792599500 mail. areaorganizzativa@confcomercio.sassari.it e Olbia 078923994 mail. confcommercio.olbia@tiscali.it o inviare un messaggio su “whatsapp” al numero 3202890967 o una mail. confcommercions@gmail.com







E’ attiva, inoltre, la pagina Facebook dedicata “Progettare il futuro”.