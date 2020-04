Il Movimento Partite Iva ricorda il "1° Maggio che fù"

"Le prospettive, nel breve periodo,oltre ad accelerare la riattivazione di tutti gli esercizi e professioni è quella di impostare le seguenti priorità:

1) risarcimento danni reale cagionati dal blocco lavorativo indotto.

2) indagine sulla validità delle autocertificazioni e relative limitazioni della liberta personale. (art. 16 ecc.) .

3) azzeramento debiti pregressi con agenzia delle Entrate- Riscossioni .







Per eventuali informazioni il movimento segnala alcuni riferimento :tel. 335 430654 Silvio, tel. 3468152387 Valeria,tel. 3284195714 Donatella,tel.3478548076 Mimmo,tel. 331 7999788 Giuseppe,tel.3939904903, Vincenzo , tel. 389783544 Maristella. 4) fiscalità di vantaggio.

In una nota diffusa dallo stesso movimento viene manifestato il " dissenso in merito alle direttive emanate dal recente decreto governativo , che trascura completamente gli effetti devastanti sul tessuto produttivo ancora una volta sentitosi privo di tutele , per cui lancia un grido d’allarme che avrà un dirompente riverbero sulle criticità reddituali \ occupazionali tale da generare una bomba sociale irreversibile." Ed ecco le proposte .