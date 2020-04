Fase 2: riaprono gli studi e alcune attività commerciali - Tensioni per l'industria delle vacanze

Il problema è sempre quello legato alla sicurezza sanitaria e soprattutto, a evitare rischi di contagio visto che dall'altra parte del Tirreno l'epidemia è ancora ben lontana dall'essere stata sconfitta. Tra le novità dei prossimi giorni anche quella di una ripresa degli spostamenti " fuori porta " che saranno comunque consentiti solo e sempre per motivate ragioni di carattere sanitario o lavorativo.





Nell'Isola il mondo imprenditoriale legato al fenomeno turistico vive momenti di fortissima preoccupazione : molte attività ricettive non riapriranno i battenti a maggio per mancanza di" materia prima ". Non sono stati definite ancora le procedure di ripristino del traffico aereo internazionale dal quale dipende, per fare un solo e piccolo esempio, la stagione dei voli charter che appare, a questo punto, fortemente compromessa almeno per la parte iniziale della stagione 2020. Sempre a proposito del trasporto aereo da segnalare che la Ryanair ha manifestato forti perplessità sulle nuove procedure da adottare per il distanziamento dei passeggeri in cabina.









La compagnia irlandese garantisce consistenti volumi di traffico soprattutto nel sud Sardegna dopo l'apertura della base operativa nell'aeroporto di Elmas a Cagliari. Quella in arrivo sarà quindi una settimana decisiva per un chiarimento nel merito delle tante procedure di trasporto ancora non definite sul piano operativo.

Conferme in tal senso sono giunte dallo stesso presidente della Regione Christian Solinas dal quale sono ora attesi chiarimenti su altre importanti questioni, vitali, per l'economia della Sardegna. Si parla dei trasporti per i quali Solinas ha annunciato informative agli inizi della settimana che sta per cominciare Dai contatti in corso con il Comitato scientifico nazionale dovrebbero giungere indicazioni più precise sulla ripresa dell'attività in porti e aeroporti .