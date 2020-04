Alghero: "manifesto" dell'imprenditoria algherese sulla crisi - Servono investimenti e misure coraggiose

" Fin dall’adozione delle prime misure restrittive per contenere il dilagare del Covid-19 e dalle prime previsioni sulle ricadute economiche che l’epidemia avrebbe prodotto con particolare riferimento al comparto turistico, le principali organizzazioni rappresentative del comparto turistico della ricettività algherese: il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Federalberghi -Confcommercio provincia Sassari, l’associazione Domos, insieme alla Confcommercio cittadina che rappresenta , anche attraverso le sue articolazione una parte importante delle attività le cui dinamiche sono strettamente connesse alla filiera turistica allargata, già da febbraio, in stretto collegamento con l’assessore cittadino al turismo, hanno iniziato a leggere l’evoluzione dell’epidemia e i suoi riflessi sull’economia turistica oltre che a progettare come si sarebbe potuta gestire la fase post emergenza per poter essere pronti alla ripartenza.





Importante è assai utile è stato l’apporto fornito in termini di dati e analisi da Federalberghi – Confcommercio provincia di Sassari, imperniata a livello nazionale in Federalberghi Italia, che, con decine di migliaia di esercizi ricettivi di piccola, media e grande dimensione, ha formulato proposte al Governo Centrale che sono state recepite nel Decreto Cura Italia. Altrettanto importanti le analisi e gli apporti forniti dalle due realtà cittadine: Consorzio Turistico “ Riviera del Corallo” e “ Domos” che rappresentano uno spaccato importante del comparto locale tramite i propri aderenti, costituiti principalmente da albergatori, gestori di strutture ricettive extralberghiere e fornitori di servizi connessi al turismo, hanno monitorato l’andamento di tutti quei fenomeni con riflessi sull’economia locale e sulla vita delle proprie attività che hanno accompagnato l’escalation del virus, prima in Italia, poi nel resto d’Europa e del Mondo.





Il risultato di questi apporti, le conseguenti riflessioni e l’individuazione di misure che si confida possano essere utili nella ripresa sono concentrate in un rapporto che verrà sottoposto formalmente all’Amministrazione Comunale di Alghero e che è stato messo a punto in un lavoro corale tra le nostre organizzazioni e l’assessore cittadino al turismo. Il fenomeno turistico si porta su tre pilastri: fiducia, accesso alla destinazione, capacità reddituale dell’ospite. Per effetto del covid-19, i tre pilastri rischiano il collasso. La fiducia è minata dall’epidemia, il trasporto aereo e navale, a livello internazionale, non ha ancora sintetizzato un manuale comportamentale per la ripartenza, il reddito dell’ospite è ridotto per via della forzata inattività.











Solo prendendo davvero coscienza della gravità della situazione - concludono Alghero Federalberghi Provincia di Sassari, Confcommercio Alghero, Consorzio Turistico “ Riviera del Corallo” e Associazione “Domos - e solo con misure titaniche a favore dell’economia reale, a tutela delle imprese e dei loro lavoratori, si potrà resistere fino alla fine del perdurare dello stato di crisi, e pensare ad una ripartenza che tutti gli indicatori danno per probabile a partire da ottobre 2020." Il quadro che emerge dalla ricostruzione dell'attuale momento economico è decisamente preoccupante, per le imprese e per i lavoratori, quindi per il tessuto sociale di una intera citta. L'appello alla " misure titaniche " cui fanno cenno gli imprenditori algheresi appare anche come un esplicito invito alla amministrazione in carica per assumere iniziative coraggiose capaci di contenere quel disastro economico in itinere e quella paura che è ormai ben visibile negli stessi occhi della gente. Le premesse inducono a pensare che sia probabile una graduale ripartenza del comparto turistico da settembre 2020. Con la consapevolezza che sarebbero serviti mesi affinché le premesse che portano ad alimentare l’industria turistica tornassero a livelli di normalità. Le amministrazioni locali hanno leve corte per poter lenire gli effetti della crisi: non incidono su fiducia, accesso alla destinazione, reddito degli ospiti. Possono localmente incidere sul peso di alcune imposte locali (l’interlocuzione è attiva da settimane, la proposta già protocollata la settimana scorsa), e far trovare pronta e accogliente la destinazione quando si ripartirà. Può e deve far pervenire le istanze del comparto in Regione.

Quattro delle organizzazioni di categoria maggiormente inserite nel contesto economico algherese, ,Alghero Federalberghi Provincia di Sassari, Confcommercio Alghero, Consorzio Turistico “ Riviera del Corallo” e Associazione “Domos”, intervengono con un lungo documento che ricostruisce un quadro decisamente realistico della situazione complessiva nella quale sono costrette a operare oggi le attività del ricettivo alberghiero ed extra , e dei servizi. Un quadro pesante che non manca di suscitare legittima preoccupazione soprattutto per le conseguenze che si potranno determinare sul piano sociale. Ne riportiamo integralmente il testo.