La Confcommercio Sassari scende in campo - Consulenza alle imprese online - Da oggi pagina su Fb

Antonio Sole, presidente dell'organizzazione della categoria mercantile sassarese, spiega le ragioni dell'iniziativa : Si tratta di un progetto che guarda al futuro, desideriamo cogliere i cambiamenti i nuovi trend che questa emergenza e questo drammsa socio economico hanno determinato . Ma per programmare il futuro - spiega ancora Sole - e’ però necessario sopravvivere. E' davvero difficile pensare che sia possibile costruire un futuro migliore se non cerchiamo di ripartire da zero , ricordando che zero e un numero nullo ma positivo , per questo, abbiamo realizzato una struttura capace di erogare servizi di elevato livello capaci di aiutare le imprese e le persone che la compongono , dapprima a raggiungere gli obiettivi di “messa in sicurezza “ e parallelamente o subito dopo ripensare al posizionamento sul mercato , crescere ed accrescere la competitività .





Ed ecco i servizi : convenzioni con le banche maggiormente operative nell’Isola , possibilità di rinegoziare i vecchi rapporti o attivare modernamente i nuovi, trovare le garanzie per consentire all' impresa di giungere fino al 100% come richiesto dal decreto di Liquidità del Governo e comunque garantire il raggiungimento del miglior obiettivo possibile con il massimo dell’impegno e professionalita’. E ancora : servizi di Consulenza realmente professionale ed esperienza per approntare Piani di ristrutturazione dei debiti per le imprese in difficoltà per consentire agli associati di godere dei servizi , imparare , capire compreso un ricco calendario di Webinar . Sono operativi Gruppi d’acquisto appositi per contrastare l’ingiustificato rincaro dei prezzi : maschere protettive - termometri infra red - apparati ed impianti di sanificazione e altro.







A partire da lunedì 20 dalle ore 09 sara possibile richiedere i servizi : basta un messaggino su whatsapp al 3202890967 o una mail Confcommercions@gmail.com





Gli incontri di Consulenza nel rispetto delle norme si terranno in videoconferenza o via Skype o sulle altre Piattaforme . La Confcommercio dispone inoltre delle più importanti Esclusive su forniture attraverso noleggi operativi per contrastare la carenza di liquidità su tutti gli impianti e procedure di sicurezza e contrasto alla diffusione del virus necessari per la riapertura ed a seguire , macchinari impianti ed attrezzature di ogni genere con particolare attenzione per il risparmio energetico e infine consulenza specialistica personalizzata su lay out - dispositivi e procedure per il rispetto delle norme correlate al contrasto del Coronavirus - ovvero cosa e come fare per rispettare le norme di riapertura e rassicurare i clienti e dipendenti

Programmare il Futuro ; è il titolo della nuova Pagina Facebook, ’ un servizio Unico ed esclusivo rivolto a tutte le imprese, progettato , ideato e sviluppato da Confcommercio Nord Sardegna In Partnership con Terservizi ed Intraprendere un Marchio storico della consulenza strategica e di Finanza aziendale alle imprese della Sardegna .