Alghero: stagione turistica compromessa - Ansie e timori di Elena Carboni

Preoccupazione ma soprattutto incertezza il clima che si respira nelle strutture ricettive del territorio, una delle colonne dell'economia locale, comprese le strutture all'aria aperta, i camping, quegli impianti per le vacanze al mare che da decenni rappresentano per l'intera costa algherese un polo di attrazione per il turismo nazionale e internazionale. Ma quest'anno non è così. L'epidemia ha sciolto programmi, assetti, cancellato prenotazioni e creato un vuoto pauroso nell'organizzazione della stagione. E anche la Riviera del Corallo paga un prezzo altissimo. "Stiamo vivendo un momento quasi surreale". Ammette Elena Carboni team manager del gruppo di famiglia proprietario dello storico camping di Porticciolo. "Solitamente in questo periodo eravamo già in piena attività per la preparazione della stagione che tradizionalmente apriamo nei primi giorni di maggio, quest'anno abbiamo rinviato l'apertura al 24 di giugno ma questa è una data ancora priva di certezze e tutta da definire sul piano operativo".





Tra l'altro questa che sta per cominciare, si fa per dire, era annunciata come una buona stagione

"Senz'altro - conferma Elena Carboni - da quando è cominciata l'epidemia abbiamo trascorso diverse settimane lavorando proprio con le prenotazioni, rinviandole verso l'estate più avanzata, offrendo alternative anche per il 2021, un lavoraccio svolto con molta ansia perchè abbiamo cominciato a toccare per mano il disastro che si stava abbattendo in queste specifico settore del turismo. Debbo dire che nonostante tutto stiamo ricevendo prenotazioni da luglio in poi ma permangono le incertezze"





Quali?

"Aspettiamo delucidazioni, con quali criteri dovremo gestire gli spazi comuni, il ristorante, la piscina, la spiaggia, il bar, ricevimento, tutto il ricettivo, non stiamo parlando di questioni di poco conto. Noi non siamo medici, abbiamo bisogno di indicazioni precise senza le quali non potrà esserci nessuna ripartenza. Ci sentiamo continuamente con tanti colleghi e in molti hanno in animo di non aprire, di saltare la stagione. Un problema che sta crescendo anche nel comparto alberghiero tradizionale".





L'imprenditrice allarga poi l'orizzonte delle problematiche, il trasporto, per mare e per aria, le inevitabili limitazioni, le preoccupazioni di una impennata dei costi, l'industria delle vacanze sembra proprio finita in un buco nero.

"Abbiamo bisogno di linee guida che non siano generiche - aggiunge ancora Elena Carboni - noi per nostro conto stiamo intervenendo con la preparazione del personale ma in un contesto nel quale si ha la sensazione che a livello istituzionale nazionale non ci sia resi conto dello tsunami economico e occupazionale che ci sta arrivando addosso".





La gestione diretta, materiale, l'aspetto economico, gli impegni, le scadenze, il sistema di una impresa, sono tutelati?

"Molte delle incertezze sono determinate soprattutto dalla mancanza di riferimenti certi, tanti annunci - lamenta l'imprenditrice - ma ancora procedure complicate e spesso impercorribili. Noi dobbiamo essere concreti nella nostra gestione, vorremmo analoga concretezza."





Nell'ambito locale?

"Ci sentiamo continuamente con i colleghi, abbiamo un confronto costante anche con l'amministrazione comunale ma il timore che si sta insinuando in ciascuno degli operatori del turistici del ricettivo alberghiero e non è che ancora non si è percepita la dimensione del disastro socio economico che questa epidemia sta provocando. Rischiamo di compromettere decine di anni di lavoro e sacrifici".





Il mondo dell'impresa è abituato a ripiegarsi le maniche e ripartire.

"Noi lo siamo, certamente - risponde con convinzione Elena Carboni - ma è tempo anche di scelte coraggiose da parte delle istituzioni".