La via del tè si tinge di Quattromori - Progetto in Ogliastra

Il progetto consentirà di sperimentare una nuova coltivazione in Sardegna puntando su una vera eccellenza della Cina: il tè. L’isola, grazie al suo clima mite e temperata tutto l’anno, è il prototipo ideale per questo tipo di produzioni in Italia. L'altro risultato è creare una generazione di giovani coltivatori di tè sardo cinese con il metodo dell'agricoltura 4.0. e con la cultura dell'internazionalizzazione delle produzioni e dell'impresa.