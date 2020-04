Esplode la cassa integrazione in Provincia di Sassari - L'allarme della Cisl

«Nei luoghi di lavoro – incalza il segretario territoriale della Cisl – non dovranno mancare mascherine, guanti, occhiali protettivi, cuffie, camici, gel igienizzanti. Bisognerà garantire sanificazione, disinfezione e ventilazione degli spazi. Impedire assembramenti durante i trasporti e nelle linee produttive. Le distanze dovranno essere rispettate durante le fasi lavorative, ma anche negli spazi comuni. Negli spogliatoi, nelle mense e negli alloggi dei cantieri per le grandi opere. Occorrerà quindi riorganizzare i turni. E infine prendere tutte le precauzioni necessarie indicate dall’autorità scientifica, compresa la misurazione della temperatura dei lavoratori agli ingressi». «Siamo in campo con i delegati sindacali, con gli operatori del Patronato e del Caf, per sostenere le ragioni del lavoro, le speranze e le attese dei tanti che oggi vivono questa crisi – conclude Ledda – e che con timore affidano al sindacato la speranza di una rinascita. A tutti loro la Cisl garantisce presenza, impegno e sostegno in questo momento di grave emergenza senza precedenti». Il Nord ovest della Sardegna vive da tempo una grave situazione economica e sociale, in una Sardegna mortificata dalle crisi del 2008 e del 2012 che nella classifica delle regioni aveva riportato l’Isola tra quelle più povere dell’Unione Europea determinando al contempo la chiusura o il ridimensionamento di centinaia di aziende. Da qui l’esigenza di un’intesa straordinaria che coinvolga le istituzioni e il sindacato confederale, uno sforzo comune e straordinario per lo sviluppo e la crescita del Sassarese. «Siamo convinti – spiega Pier Luigi Ledda, segretario territoriale della Cisl – che si possa invertire la rotta solo se si diventa promotori e protagonisti di una rivoluzione delle strutture produttive, dell’istruzione, della formazione, delle infrastrutture». «In questa prospettiva occorre mettere allo stesso tavolo sindacato, imprese e istituzioni per capire come ripartire e con quali strumenti, tenendo conto delle risorse che possono mettere a disposizione lo Stato e la Regione».

Si tratta di un primo dato destinato a crescere in modo davvero sensibile. Dati alla mano, la Cisl lancia l’allarme e avverte: «Serve un’intesa straordinaria tra le forze del territorio o sarà il declino totale». Dall’analisi delle misure Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria), Fis (fondo di integrazione salariale) e Cigd (cassa integrazione guadagni in deroga) adottate per sostenere i lavoratori in questo momento terribile ecco il quadro in dettaglio: Terziario (Fonte Fisascat): 530 accordi sindacali, per 2.120 lavoratori interessati dall’utilizzo del Fis e della Cigd. Energia, moda chimica e affini (Fonte Femca): 22 aziende interessate, 307 lavoratori. Trasporti e igiene ambientale (Fonte Fit) 30 aziende coinvolte per un totale di 1.117 lavoratori. Edilizia e affini (Fonte Filca): 283 aziende colpite, 1.053 lavoratori. Metalmeccanici (Fonte Fim): 63 aziende colpite, 443 lavoratori. A questi vanno aggiunti gli accordi firmati a livello nazionale con aziende presenti nel nostro territorio e chiuse. L’emergenza sanitaria sta ricadendo malamente sulla Sardegna, sul Sassarese in particolare, sommando disagi in un contesto già abbastanza critico.