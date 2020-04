Le cazzate di Palazzo: l'allarme di Confapi Sardegna

Nel momento in cui, chiarisce Delpiano, l'impresa mette in atto in modo rigoroso tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dettate dalle autorità pubbliche e recepite nel protocollo anti contagio obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, non ha senso configurare in capo all'impresa anche l’istituto infortunistico, così come previsto dall’art. 42, che avrebbe conseguenze giuridiche per l'imprenditore in sede civile e penale.





È necessario e urgente intervenire in sede parlamentare affinché questa norma sia cassata in sede di conversione in legge del decreto. In caso contrario alla ripresa delle attività l'impresa si troverebbe ad affrontare un rischio ulteriore e non prevedibile, quale una eventuale infezione da Covid-19, della quale dovrebbe assumersi la responsabilità nei riguardi dei propri collaboratori.









Di fronte ad un evento così imprevedibile, quale l'infezione da Covid-19, quali imprese potrebbero e vorrebbero assumersi rischi così grossi e così difficilmente controllabili? Conclude Delpiano.

Allarme del Presidente di CONFAPI Sardegna Giorgio Delpiano sull'art. 42 del Decreto Cura Italia: “Questa norma sta generando grande panico tra tutte le nostre imprese e se dovesse essere confermata non ci sono le condizioni per ripartire con tranquillità”.