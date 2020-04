Il Covid-19 sparecchia la tavola di Pasqua - Oltre 6 milioni a dieta per 328 milioni di euro di incassi

A Pasqua i ristoranti del bel Paese erano soliti proporre menu "degustazione" (nel 63% dei casi), composti perlopiù da sei portate a un prezzo medio di 53 euro, bevande incluse. Quest’anno, inoltre, tantissime famiglie non potranno essere invitate da parenti o amici e si troveranno nella situazione di dover organizzare in casa, magari per la prima volta, il pranzo di Pasqua.





Ma cosa si mangia prevalentemente sulle tavole pasquali? Nel 76% dei casi a farla da padrone è la tradizione, all'insegna dei piatti tipici del periodo come l'agnello. Per quanto riguarda i primi piatti non mancherà la pasta fresca, declinata principalmente nella variante delle tagliatelle e dei ravioli; venendo al dessert sarà un trionfo di dolci tipici come pastiere, colombe e cassate, mentre la fragola sarà la grande protagonista in qualità di frutto di stagione.





6,3 milioni di italiani costretti a rinunciare quest’anno al pranzo di Pasqua al ristorante. È questo il numero dei nostri connazionali che negli ultimi anni trascorreva il pranzo fuori casa per una spesa complessiva stimata in 328,8 milioni di euro (Fonte: dati FIPE, 2019).