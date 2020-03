Nasce il primo "franchising online” in Italia

In tempi di Covid-19 commercianti e imprenditori sperimentano nuove strade per continuare la loro attività, pur rispettando le limitazioni imposte dal lockdown. Così Greeneria, aggregatore di produttori, artigiani, professionisti e imprese della green economy, in partnership con Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce “chiavi in mano” completi di prodotti, annunciano oggi la nascita del primo “franchising online” in Italia. L’iniziativa consentirà ai primi 20 candidati, privati o titolari di partita IVA, di aprire un “negozio virtuale” a marchio Greeneria e iniziare in poche ore a vendere online i prodotti di eccellenza qualitativa e ambientale dell’aggregatore, con un guadagno dal 10 al 20% su ogni vendita e senza nessun investimento iniziale, né alcun tipo di commissione. Ogni virtual franchisee avrà a disposizione un suo sito di e-commerce, con indirizzo web dedicato e numerosi strumenti (newsletter, banner, sconti, coupon, ecc.) per promuoverlo presso i propri contatti e trovare altri potenziali clienti. Letsell e Greeneria si occuperanno di tutto il resto, dall’evasione degli ordini, alle spedizioni fino all’assistenza post-vendita e alla gestione dei resi, investendo inoltre nella promozione e comunicazione dei prodotti, a beneficio dei resellers.





"Dopo aver lanciato, in questi anni, la struttura ricettiva e l’e-commerce - racconta Andrea Gandiglio, CEO di Greengrass Srl e fondatore di Greeneria - stavamo lavorando all'apertura del primo punto vendita fisico a Torino, in collaborazione con alcuni produttori della selezione Greeneria, poi è scoppiata l'emergenza Covid-19 e abbiamo dovuto modificare in corsa i nostri piani”. “Letsell ci ha dato modo di aggirare l’inconveniente convertendo la prima fase del nostro progetto in un franchising virtuale. Grazie al lavoro eccezionale di magazzinieri e corrieri, infatti, anche in queste settimane l’e-commerce non si è fermato e anzi si sta dimostrando una valida integrazione al commercio tradizionale”, spiega Gandiglio. Per aprire e gestire i negozi virtuali non sarà necessaria burocrazia né competenze tecnologiche particolari, poiché gli e-shop saranno forniti dalla piattaforma Letsell, che dal 2017 consente a chiunque di aprire un e-commerce completo di prodotti in pochi minuti, con una semplice registrazione email-password, e oggi conta oltre 70.000 siti già online. La selezione dei primi 20 candidati a cui omaggiare il “negozio virtuale” sarà effettuata da Greeneria sulla base di un principio meritocratico, favorendo chi dimostrerà di avere, grazie ad esperienze di studio, di lavoro, volontariato o per passione personale, una conoscenza di base dei temi ambientali.





I primi 20 franchisee riceveranno inoltre una formazione a distanza, così da poter diventare degli “ambasciatori” della green economy attraverso i propri canali e integrare il proprio reddito mensile con i guadagni provenienti dalla vendita dei prodotti. “Questo è solo l’inizio del progetto – prosegue Gandiglio – nel quale una realtà piccola ma innovativa come la nostra ha voluto investire per dare un segnale positivo e offrire delle opportunità, anche in un momento difficile come quello attuale. Ci auguriamo che molte altre persone vogliano candidarsi ad aprire altri negozi virtuali che, grazie alla collaborazione con Letsell, cercheremo di offrire con un fee di ingresso agevolato, alla portata di tutti”. La ricaduta del progetto impatta positivamente anche sul mondo produttivo perché Greeneria, nella sua showroom virtuale - che spazia dai vini biologici e biodinamici ai prodotti naturali per la bioedilizia o la pulizia della casa - aggrega realtà di differenti settori merceologici della green economy nazionale ed europea. Il 95% dei prodotti selezionati proviene, in particolare, da piccoli artigiani o microimprese e PMI del Made in Italy, tutti produttori virtuosi ma poco conosciuti dal grande pubblico e solitamente assenti dai canali della grande distribuzione, ai quali verrà offerto un ulteriore un canale di vendita, potenzialmente molto ampio. “Lavoreremo sodo, ognuno da casa propria e rigorosamente in remoto, per completare il set up iniziale e rendere disponibili i negozi virtuali di Greeneria entro l’inizio di maggio”, spiega Luca Ferrero, COO di Letsell, che per agevolare il lancio del progetto e i guadagni dei franchisee ha rinunciato alla propria marginalità sulle vendite.





Greeneria inizierà oggi stesso a raccogliere le candidature degli interessati all’indirizzo info@greeneria.it impegnandosi a omaggiare i primi venti “negozi virtuali” ai franchisee selezionati e offrire i successivi a condizioni agevolate, per consentire a tutti i nuovi “ambasciatori” del progetto di avviare al più presto un’attività di integrazione del reddito senza investimenti iniziali.