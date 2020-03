Confapi Aniem Sardegna: soldi subito a imprese e privati

“In due parole, il denaro deve andare direttamente alle imprese e ai cittadini, senza le lungaggini delle procedure degli strumenti ordinari ( vedi le varie CIG). Questo è il modo più semplice e veloce per mettere la cittadinanza in grado di affrontare la crisi, ed evitare il panico sociale. I cittadini che sono costretti a casa devono sentirsi tranquilli, sapere che arrivano tranquillamente a fine mese. Inoltre, per le imprese, in questi mesi bisogna cancellare le tasse, non ha senso sospenderle e posticiparle per poi trovarsi un cumulo di debiti che impedirebbe comunque di ripartire."afferma Fattucci.









“In una situazione così grave, mentre l'Europa decide ancora come intervenire, il Governo deve agire subito e avere coraggio, non ci sono vincoli di bilancio e non c'è il divieto di aiuti di stato, quindi siamo liberi di iniettare liquidità nel sistema nel modo più semplice: denaro direttamente a cittadini e imprese!. Per dirla all'inglese, il famoso Helicopter Money. ". Conclude Fattucci.

Il blocco economico dell'Italia dovuto all'emergenza del Coronavirus sta diventando veramente preoccupante ed è necessario agire con strumenti straordinari, anche per far fronte ad una situazione che rischia di diventare una bomba sociale". Lo dice il Vice presidente vicario di Confapi Aniem Sardegna, Amedeo Fattucci.