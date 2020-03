Manifestazioni di interesse per Air Italy - E per i suoi piloti





Queste le poche righe della compagnia già ex Meridiana rpive in questa fase di alcuni riferimento specificio per gli eventuali interessati. Seppure in un mercato, quelle del trasporto aereo, fortemente condizionato dall'epidemia di Coronavirus, giunge conferma di analogo interessamento per i piloti di Air Italy e, in particolare, da parte di Ryanair.









Gli irlandesi, e non solo, nonostante le incertezze del momento, guardano comunque ai nuovi scenari che si presenteranno dopo il Covid 19.

A seguito del bando pubblicato lo scorso 19 marzo 2020, con termine ultimo di presentazione di offerte alle ore 18,00 del 25 marzo 2020, Air Italy in liquidazione comunica di aver ricevuto alcune manifestazioni di interesse. I liquidatori procederanno ad esaminare quanto ricevuto per le valutazioni conseguenti.