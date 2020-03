Voucher-carburante a favore delle imprese di pesca

Il Flag Nord Sardegna prende atto delle norme che saranno adottate ai sensi dell’Art. 2, comma 4 della Legge di stabilità 2020, ma è vitale un intervento rapidissimo e di immediata efficacia per gli operatori, vale a dire liquidità quotidiana, molti operatori non sono in grado di anticipare spese nemmeno per alcuni giorni"Il costo fisso che un’imbarcazione deve sostenere per la sua attività" sostiene il Presidente del Flag, Benedetto Sechi," è dato in gran parte dal costo del carburante, ed essendo la pesca un’attività primaria e soggetta a variabili indipendenti dalla volontà del pescatore (situazione meteorologica, etc.). il rischio di “uscite in mare”, non remunerative non è in questo momento sostenibile, se poi il prodotto non è né commercializzabile, né immagazzinabile o trasformabile"









Da qui il suggerimento, in realtà una vera e propria richiesta, verso l’adozione di un provvedimento che consenta l’emissione di voucher-carburante in favore delle imprese di pesca che non intendano avvalersi dei provvedimenti di CassaIntegrazione in deroga o similari, e quindi proseguire l’attività." Attraverso tale strumento", conclude Sechi" si potrebbe garantire la produzione, e quindi l’approvvigionamento delle pescherie e dei punti vendita diretti di primo pescato, o altre forme di distribuzione diretta, con benefici per le famiglie, i commercianti e le imprese di pesca."

E' questa la richiesta che il Flag Nord Sardegna ha avanzato alla Regione Sardegna, nelle sue massime cariche istituzionali, Presidente della Giunta e del Consiglio, Assessore all'Agricoltura, Capigruppo in Consiglio e al Servizio Pesca e Acquacoltura La situazione del mercato, con la chiusura della ristorazione, ha subito la quasi totale paralisi o il crollo dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio, i pescatori sono alle corde.