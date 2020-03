Alghero: impennata dei consumi nei supermercati - Gettonatissime le consegne a domicilio

La gente fa scorte, si comincia a vedere qualche "buco" negli scaffali, si teme che si possano ridurre gli approvvigionamento dei prodotti alimentari. Ma così non sarà in quanto i rifornimenti vengono garantiti con le stesse tempistiche del passato. In aumento anche le richieste di consegna della spesa a domicilio. Alla Delta Coop sono stati costretti a potenziare il servizio di consegna tante sono le richieste. Oltre alla comodità di ricevere a casa la spesa, c'è anche il vantaggio di ridurre al minimo l'uscita di casa e quindi ogni eventuale contatto esterno.

La nuova dimensione nella quale si trovano a vivere oggi gli algheresi è stata accolta tutto sommato, con spirito di adattamento e tanta pazienza. Strade deserte, attività sospese, bar e ristoranti chiusi, ma con alcune eccezioni. Intanto le farmacie, riferimento abituale per la popolazione ma oggi ancora di più punto di riferimento, e naturalmente i supermercati, i centri di grande distribuzione dove si sta registrando una importante crescita negli acquisti, calcolabile intorno al 25/30 per cento in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.