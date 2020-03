Prime adesioni alla campagna di Coldiretti: aiuta il territorio mangia sardo

La campagna, già gravata da tante problematiche, rischia di collassare, per via delle rigide e giuste prescrizioni che ci impongono a tutti di fermarci. Questo ha comportato da una parte la sospensione dei mercati di Campagna Amica e di diversi mercati rionali che garantiscono a tantissime aziende la vendita dei propri prodotti. Dall’altra le difficolta logistiche che si stanno riscontrando per la vendita oltre i confini sardi e nazionali. Un blocco improvviso e inaspettato avvenuto nel giro di qualche giorno che ha colto tutti impreparati.









“L’appello che abbiamo lanciato alla grande distribuzione ha già trovato i primi riscontri e nelle prossime ore contiamo di poter partire con i primi ordini - evidenzia il presidente di Coldiretti Sardegna – Ci aspettiamo un segnale importante anche dal resto della grande distribuzione”. Per chi volesse prendere contatto con Coldiretti Sardegna per questa iniziativa può chiamare al numero 347.0963688 o scrivere a michele.arbau@coldiretti.it.

Tantissime aziende agricole si ritrovano, con la quasi totalità del prodotto in azienda. Un dramma, soprattutto per i deperibili come carciofi, arance ma anche uova o formaggi freschi. “Ci siamo attivati da subito, sia per chiedere alle istituzioni interventi eccezionali a favore del mondo agricolo e sia per sensibilizzare l’opinione pubblica con la campagna #MangiaItaliano – spiega Battista Caulbu – ma anche per cercare nuovi canali di vendita che da una parte garantiscano alle aziende di vendere il proprio prodotto e dall’altra ai sardi di comprare prodotti dell’agricoltura sarda”. “In questo momento non dimentichiamo neppure la natura solidaristica della campagna - aggiunge Luca Saba – e stiamo interloquendo con alcune amministrazioni comunali per iniziative a favore dei più deboli e vulnerabili”.