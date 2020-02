Il progetto Talents del Gruppo Tecno cerca 140 professionisti

www.tecnosrl.it), player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica, da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili. Prosegue così l’attuazione del progetto “Talents”, con cui dal 2018 sono già state effettuate 130 assunzioni e che accompagna la crescita esponenziale di un gruppo che annovera ormai oltre 3000 aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui Cartiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e Pavimental. Ingegneri, Professionisti del settore digitale, Sviluppatori, Programmatori, Hr, Esperti in fiscalità internazionale, Country Manager. Sono più di 140 le figure professionali, con competenze a supporto dell'Industria 4.0, ricercate per il prossimo biennio da Tecno, (), player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica, da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili. Prosegue così l’attuazione del progetto “Talents”, con cui dal 2018 sono già state effettuate 130 assunzioni e che accompagna la crescita esponenziale di un gruppo che annovera ormai oltre 3000 aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui Cartiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e Pavimental.





“Con il programma Talents – spiega Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno, che ha fondato nel 1999 – continuiamo a ricercare giovani talenti da formare e senior che portino in azienda esperienze e capacità maturate ed acquisite anche all'estero. Ricerchiamo laureati in discipline STEM, che entrino a far parte del nostro team, composto per la maggioranza di donne e giovani under 40, per vivere un ambiente dinamico e stimolante. Credo molto nell'investire nel nostro territorio e sui nostri giovani, grande speranza per il presente ed il futuro del paese".