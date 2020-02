Meilogu nei guai: terreni inquinati dai nitrati e non più zona svantaggiata

Il primo riguarda l’ individuazione di vaste zone di territorio ( circa 2.920 ettari) inquinate da Nitrati e che la Regione Sardegna Assessorato all’Agricoltura con delibera n’3/24 del 22 Gennaio 2020 ha individuato e delimitato, dove entro breve dovrà essere redato un piano di azione a cui gli agricoltori dentro il perimetro di queste zone dovranno attenersi. Si parla di restrizioni che incideranno in divieti e rischi sulla percezione degli aiuti sulla PAC se queste non dovessero essere rispettati. L'’indagine era partita da un apertura di infrazione da parte della UE nei confronti della Regione Sardegna per la zona di Arborea e che oggi ha coinvolto il territorio del Meilogu. Pare che il maggior danno, sia derivato dall’inquinamento delle falde acquifere causato da uno stabilimento ( oggi chiuso perché fallito) di smaltimento di materiale organico, posto nel territorio del Comune di Mores. Oggi i comuni interessati all’inquinamento da nitrati risultano: Mores. Ozieri, Cheremule, Torralba, Borutta,Ardara,Siligo, per un totale di 2.920 ettari delimitati in 4 zone chiamate ZVN (zone vulnerabili da Nitrati), così come ben specificato nella Delibera della Giunta Regionale del 22 Gennaio 2020. I vertici della Copagri Nord Sardegna, stupiti della scarsa informazione, hanno invitato l’assessore Stefania Sassu a attivarsi per interloquire con La Regione, con ARPAS e con L’agenzia regionale LAORE affinchè nella redazione del piano di intervento che si andrà a redare possa esserci il minor danno possibile nei confronti delle aziende ricadenti nelle zone delimitate e inquinate da alte concentrazioni di NITRATI.





L’altra tegola che rischia di cadere sui territori del Meilogu, ed in particolare sui territori della Piana Irrigua del Consorzio di Bonifica di Ozieri, che coinvolge lo stesso comune di Mores, Ozieri, Tula, Ardara e altri è dovuta a una riclassificazione della condizione di zone svantaggiate a zone o territori riclassificati in NORMALI. Il rischio oggi è altissimo e in questi giorni si sta decidendo il futuro di questi territori,in interlocuzioni fra L’Assessorato Regionale All’Agricoltura e il Ministero delle Politiche Agricole, se questi territori dovessero perdere la classificazione di svantaggio, affermano i Vertici della Copagri, si avrebbe una mazzata sulle aziende agricole, perché queste si vedrebbero aumentare notevolmente i contributi INPS e si vedrebbero eliminati in un sol colpo tutte le premialità sui progetti del PSR SARDEGNA e su altri eventuali contributi a fondo perduto.









Tutto questo emerge dall’ultimo incontro del Comitato di sorveglianza sul programma di sviluppo rurale tenutosi a Cagliari lo scorso 17 Ottobre 2019 alla presenza di responsabili della UE e Ministeriali. Leggendo il verbale dell'incontro si evidenzia che in Sardegna dalla prima simulazione risulterebbero esclusi dallo svantaggio ben 69 Comuni, classificandoli normali, con tutte le conseguenze negative, che ne deriverebbero. L’attenzione deve essere alta in queste settimane cruciali, affermano Tore Piana e Marco Satta, noi come Organizzazione di Categoria COPAGRI ci siamo attivati attraverso tutte le nostre strutture a tutela degli agricoltori, affinchè questo non avvenga. Anche qui restiamo perplessi per le poche informazioni su questi argomenti che circolano, noi stessi avevamo sollevato il problema in una riunione dello scorso anno a Pattada. Ora chiediamo che tutte le forze politiche, compresa la Regione e i Comuni interessati facciano sentire tutti insieme la loro contrarietà a tali decisioni e blocchino l’emanazione di queste imminenti decisioni. Il tempo a disposizione, conclude Tore Piana è di poche settimane, quindi siamo nella massima urgenza.

Una importante riunione per discutere sulle problematiche dell’agricoltura si è tenuta a Mores per iniziativa della COPAGRI del Nord Sardegna. Ha presenziato l’assessore comunale con delega all’agricoltura Stefania Sassu, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e dichiarato l’interesse del comune verso le problematiche agricole. Per la Copagri Nord Sardegna, presenti i massimi vertici, nelle persone di Paolo Ninniri, Tore Piana e Marco Satta. L’incontro serviva per illustrare e informare tutti gli agricoltori sulla possibilità di ricevere la consulenza agronomica/veterinaria e sulla sicurezza, fornita dalla misura 2 del PSR Sardegna 2014/2020 le cui domande scadono il 24 Febbraio nel primo Steep e il 24 Aprile per il secondo steep. Ad illustrare la misura 2 del PSR Tore Piana e Marco Satta sulle azioni necessarie per ottenere la consulenza gratuita a tutti gli imprenditori agricoli. Ma a tenere alta l’attenzione degli allevatori e agricoltori presenti, sono stati i due argomenti di fortissima criticità che stanno per cadere sul territorio e di cui nessuno a oggi pare fosse informato.