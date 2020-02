L’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, nei giorni scorsi ha convocato il tavolo del latte ovi-caprino per giovedì 13 febbraio, alle 11, nella sala biblioteca dell’assessorato, in via Pessagno 4 a Cagliari, per fare il punto sulla situazione del comparto e sugli accordi firmati un anno fa in Prefettura a Sassari. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti dei pastori, delle organizzazioni agricole, degli industriali e del credito. (ale)