Fondi per lo sviluppo rurale: "Tra i primi in Italia per la spesa"

“E nonostante le prospettive di avanzamento della spesa non rappresentino un problema - conclude l’assessore - si stanno comunque intensificando tutti gli sforzi per migliorare i ritardi di alcune misure connessi con la complessa articolazione del programma e con il fatto che alcune criticità sono correlate all’operatività dell’Organismo pagatore nazionale, criticità che saranno certamente superate una volta che sarà operativo l’Opr, la cui entrata in attività è prevista, come da decreto ministeriale, nell’ottobre del 2020”.

“L’intenso lavoro compiuto nel secondo semestre del 2019 - spiega Gabriella Murgia - produrrà i suoi benefici anche nel corso del 2020, anno nel quale l’obiettivo di spesa fissato è di 700.280.526 euro”. Per il 2020 si prevedono pagamenti per circa 280 milioni di euro che consentiranno di oltrepassare di circa 250 milioni di euro la soglia dell’n+3 e arrivare a effettuare pagamenti per circa 950 milioni di euro.