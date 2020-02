Santa Teresa di Gallura: un laboratorio per operatori turistici

COOPERATION ROOM. In questo percorso si inseriscono le attività della 'Cooperation Room' tra pubblico e privato che stanno costruendo dal basso la nuova offerta della destinazione Santa Teresa. Prossimo appuntamento sarà per venerdì 7 febbraio presso l’Ufficio Turismo di Santa Teresa Gallura: di mattina alle 11,00 l’avvio del nuovo “cantiere ricettivo” con gli operatori dell’alberghiero e dell’extra alberghiero, mentre nel pomeriggio alle ore 15.30, con tutti gli operatori dei servizi, l'esame dello stato di avanzamento dei progetti in corso, dal catalogo ‘Gallura Highlands’ al Diving Gallura, sino agli appuntamenti dell’Eudishow di Bologna e STG 4.0. IL PIANO. L’incontro di mercoledì 5 febbraio, il terzo in calendario dopo il recente appuntamento che ha riscosso grande successo con Giulia Eremita, si inserisce nel più ampio progetto del Piano di Destinazione Turistica promosso dal Comune di Santa Teresa Gallura, il primo caso in Sardegna. Il Piano triennale guidato dall’assessore del Turismo, Stefania Taras, con il coordinamento e la direzione scientifica di Giuseppe Giaccardi si focalizza particolarmente nei periodi di spalla, quelli autunnali e primaverili. Il progetto ha visto nella partecipazione della comunità locale, cittadini e operatori economici, uno dei momenti più importanti nel percorso di condivisione delle strategie che l’amministrazione comunale sta costruendo sul settore turistico e che rappresenta uno dei principali comparti economici di riferimento.

I nuovi trend della domanda turistica e le principali variabili del suo cambiamento nel tempo, con alcune ricette per conoscerle e gestirle. Ma anche un'analisi creativa e progettuale delle risorse territoriali per sviluppare nuove opportunità di business a livello internazionale. Sono alcuni dei temi che saranno al centro del terzo laboratorio di formazione gratuita per gli operatori turistici di Santa Teresa Gallura e del territorio che si terrà, , mercoledì 5 febbraio, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, dalle ore 9.30 alle 13 nella sessione della mattina e dalle ore 14.30 alle 17.30 per quella pomeridiana. Il laboratorio formativo “L’innovazione dell’offerta turistica territoriale” sarà condotto dalla professoressa Martha Friel, docente di economia e management della cultura e del turismo alla facoltà di Arti Turismo e Mercati dell’Università IULM di Milano e senior fellow di Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura.