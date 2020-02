Recessione in arrivo: Italia fanalino di coda in Europa





Lo sostiene Ciro Sinatra , presidente di Univendita, che aggiunge : " «Le stime preliminari del Pil relative al IV semestre 2019 sono molto preoccupanti: una crescita dello 0,2% su base annua significa che la nostra economia è sostanzialmente ferma, mentre per il 2020 torna lo spauracchio della recessione. Siamo e resteremo il fanalino di coda dell’Europa: occorre reagire subito. Il Governo deve agire immediatamente per rilanciare l’economia attraverso un piano nazionale di investimenti infrastrutturali che consentano al nostro paese di ripartire con slancio.





Il settore della vendita a domicilio ha saputo reagire meglio di altri agli anni peggiori della crisi, e affronta anche questi ultimi mesi difficili per l’economia nazionale continuando a creare occupazione: basti pensare che, per il 2020, le aziende associate Univendita sono in grado di offrire oltre 23mila opportunità di lavoro. Le imprese che credono nella ripresa ci sono, e sono numerose; hanno però bisogno, e con loro i cittadini, di decisi interventi sulla strada della riduzione delle imposte, degli investimenti infrastrutturali e del sostegno ai consumi».









Ciro Sinatra, nato nel 1961, è il presidente di Univendita, l'associazione di categoria che riunisce le più importanti aziende operanti nel settore della vendita diretta a domicilio in Italia. Le imprese associate a Univendita hanno realizzato nel 2018 un fatturato complessivo di 1,66 miliardi di euro. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017).

