Alghero: incontro comune imprese per i contenziosi della Step





Albergatori, imprese e Comune di Alghero, in un clima finalmente collaborativo, concordano con l’azienda che riscuote i tributi un percorso preferenziale che prevede abbreviazione dei tempi, la piena disponibilità dei dati, massima chiarezza e trasparenza nelle metodologie di lavoro. “Un lavoro di insieme che produce risultati – spiega l’Assessore Giovanna Caria – e su questo abbiamo la certezza della rinnovata collaborazione tra imprese del comparto turistico, del settore artigianale, con Amministrazione e Step.









I cittadini e il mondo produttivo godono della massima tutela, con tutto il nostro impegno. Serviva un confronto serio e collaborativo, ed è ciò che stiamo facendo” ribadisce. Una opportunità che i contribuenti sono invitati a cogliere per definire le singole posizioni, accedendo con celerità presso gli uffici del Concessionario Step.

Imprese alberghiere e associazioni di categoria, Amministrazione e Step, azienda incaricata della riscossione dei tributi comunali, si incontrano per una nuova fase di collaborazione. Si apre un confronto partecipato per iniziativa dell’Assessore alle Finanze Giovanna Caria, che sta coordinando la fase di incontro tra imprese e Amministrazione per intraprendere un metodo di lavoro che dovrà portare a dirimere i contenziosi con la Step. Una nuova fase accolta con soddisfazione dal mondo imprenditoriale, presente con Elisa Fonnesu, rappresentante del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, con Angelo Angius, rappresentante di CNA, con Stefano Visconti, presidente di Federalberghi provinciale, insieme al presidente della Step Salvatore Foddai e al Dirigente dei servizi finanziari del Comune di Alghero Pietro Nurra.