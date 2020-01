La Cina e l'artigianato tradizionale sardo

Il seminario è dedicato a tutte le imprese, e in particolare alle imprese artigiane, che sono interessate al mercato cinese e che desiderano approfondire i temi della tutela della proprietà intellettuale nei settori tradizionali e in particolare nell’artigianato. Le relazioni saranno tenute da: Jun Jie Yang (Orcom C&A Advisors) e Alessandra Chies (Studio Barzanò e Zanardo). La prima illustrerà le opportunità del mercato cinese, il comportamento dei consumatori e le vie d’accesso al mercato cinese (investimenti diretti, e-commerce internazionale, ecc.). La seconda parlerà in particolare della tutela dei prodotti di artigianato tradizionale, in particolare dei marchi e dei disegni.







Note biografiche:





Jun Jie Yang: di origini cinesi, ma nata e cresciuta in Italia, si è laureata in legge alla Bocconi, e da luglio dello scorso anno lavora a Pechino per Orcom C&A dove si occupa di analisi di fattibilità, costituzioni di società e di e-commerce. Alessandra Chies, esperta legale dello Studio Barzanò e Zanardo, si occupa di proprietà intellettuale in Cina sin dal 2008. Ha vissuto e lavorato a Pechino per quasi nove anni, in qualità di partner di uno studio legale internazionale dedicato alla tutela di marchi, design e brevetti. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it), dov’è disponibile il programma completo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Marcella Dalla Cia, referente della rete EEN presso Sardegna Ricerche (tel. 070.9243.1; email: dallacia@sardegnaricerche.it).

Giovedì 30 gennaio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari è in programma una giornata di lavori sul tema "La Cina e le opportunità per le produzioni tradizionali: tutela e ingresso nel mercato cinese". L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Proprietà intellettuale e dallo sportello Enterprise Europe Network di Sardegna Ricerche, in collaborazione con China IPR Helpdesk ed EU SME Centre.