Incentivi alle imprese che assumono giovani

E' stato pubblicato dall'Assessorato del Lavoro l’avviso "T.V.B. - Bonus Occupazionali" per la concessione di incentivi occupazionali a imprese che assumono giovani, disoccupati e donne con contratti a tempo indeterminato e determinato.



Destinatari dell'avviso sono:

• giovani di età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni), anche NEET, assunti presso unità operativa/sede ubicata in Sardegna (sede di lavoro in Sardegna), con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi o con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 01 gennaio 2022 (Azione 8.1.5 );





• disoccupati, ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii4 , di età superiore ai 35 anni assunti presso unità operativa/sede ubicata in Sardegna (sede di lavoro in Sardegna), con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi o con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 01 gennaio 2022.





• donne di età superiore ai 35 anni assunte presso unità operativa/sede ubicata in Sardegna (sede di lavoro in Sardegna), con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi o con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 1° gennaio 2022. Le donne di età superiore ai 35 anni devono costituire almeno il 38% degli assunti a valere sulla linea 8.5.1 (Azione 8.5.1 ). Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 potrà essere inoltrata la domanda a partire dal 14 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020.





Per le assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2020, le domande dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo alla data di assunzione.





Le domande dovranno essere presentate online attraverso il Sil.





supporto@sardegnalavoro.it specificando: Le eventuali richieste di chiarimento relative alle procedure informatiche potranno essere inviate via email all’indirizzo:specificando:

- nome e cognome e codice fiscale dell’Impresa;

- numero di telefono per essere eventualmente ricontattati.





Per ricevere assistenza diretta è disponibile il Servizio di Help Desk al numero 070 513922, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.