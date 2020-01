Il 31 gennaio scadono le iscrizioni al diploma per tecnici specializzati nell' agroalimentare

Nati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi specializzati per governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni di Industria 4.0. La Fondazione ITS TAGSS con sede a Sassari e Oristano, ha come obiettivo la formazione di “supertecnici” altamente qualificati nelle varie branche del settore agroalimentare: produzione, trasformazione, trade marketing, commercializzazione, logistica; dal 2016 sono stati attivati quattro corsi e oltre 100 ragazze e ragazzi hanno completato la propria formazione, acquisendo quelle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Alcuni di loro, già prima della conclusione del percorso formativo, sono stati assunti nelle aziende dove hanno svolto gli stage dedicati.











Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ ITS al numero 079 243456, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, inviare una mail all’indirizzo info@tagss.it oppure visitare il sito www.tagss.it. Al termine del percorso formativo, superato l’esame finale, sarà rilasciato il titolo di Tecnico Superiore, valido sul territorio nazionale e dell’Unione europea (V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF). Il diploma ITS oltre a consentire l’accesso ai pubblici concorsi, permette il riconoscimento di crediti per l’iscrizione agli albi professionali e il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

Il corso, avviato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare della Sardegna, è rivolto a 25 allievi in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado, ha una durata di 4 semestri per un totale di 1800 ore, 1000 dedicate ad attività didattica frontale e interattiva, e 800 a stage nelle imprese locali e nazionali, partner dell’Istituto. L’ITS TAGSS – Filiera agroalimentare della Sardegna, è uno dei 98 Istituti Tecnici Superiori attivi in tutto il territorio nazionale, prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante.