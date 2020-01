Confapi: insularità e precarietà strutturali palla al piede della Sardegna

“Di recente da più parti è emersa l’esigenza di un “Modello Sardegna” e anche in Confapi pensiamo che i tempi siano maturi” dichiara Delpiano nel tracciare le linee di una riforma capace di sciogliere in via definitiva i nodi strutturali della continuità territoriale nel trasporto merci. Fondamentali alcuni passaggi normativi che ribaltino l’approccio finora seguito nella regolamentazione del settore. Alla Regione deve essere riconosciuta dal governo nazionale la competenza legislativa e regolamentare primaria, con il conseguente trasferimento di adeguate risorse finanziarie. Ma anche la Ue deve fare la sua parte, autorizzando la riduzione del peso fiscale e la rimodulazione dei regimi finora destinati ai vettori del trasporto merci in ragione dei costi aggiuntivi del traffico da e per le regioni insulari.











Un modello di continuità ad hoc per la Sardegna, mutuabile anche nelle altre regioni insulari della Ue, implica che dalla mera enunciazione di un principio si passi all’effettivo riconoscimento della specialità dell’Isola con servizi di trasporto merci calibrati sulle esigenze delle aziende sarde, e non funzionali solo ai bilanci delle compagnie armatoriali. “La Spagna, ad esempio, ha adottato un sistema che prevede un contributo finanziario diretto agli utenti dei vettori del trasporto merci” conclude Delpiano, che richiama l’urgenza di un’efficace soluzione in vista dell’imminente scadenza della proroga dell’attuale bando della continuità territoriale marittima, prevista a luglio 2020, al culmine della stagione turistica con prevedibili disagi nell’organizzazione del flusso di arrivi e analogo rischio incombente di contraccolpi anche per gli operatori economici. Costi aggiuntivi che, invece, gravano ancora sulle aziende manifatturiere sarde con riflessi negativi su redditività e prezzi dei loro prodotti, determinando di fatto distorsioni nella corretta applicazione dei principi cardine della Ue: l’accesso al mercato unico e alla libertà di concorrenza; pensati per garantire condizioni eque e leali alle imprese degli stati membri. La stessa Ue, fin dal trattato istitutivo, si è posta l’obiettivo di colmare il ritardo di sviluppo delle regioni insulari, considerate tra quelle più svantaggiate; tuttavia, rimarca il presidente Delpiano:” Se osserviamo l’excursus normativo, all’attuazione della continuità territoriale per le persone non è seguita la tutela del diritto a eque condizioni anche nella libera circolazione delle merci”. Un richiamo alle responsabilità e al coinvolgimento dei decisori politici a tutti i livelli: dal governo regionale, a quello nazionale, fino a Bruxelles.

A fronte delle performance positive dei sistemi produttivi localizzati nelle regioni dove si è investito nel potenziamento delle reti con rilevanti ricadute sulla crescita economica e sociale, in Sardegna al contrario: “Le inefficienze nei collegamenti viari interni, l’assenza dell’alta velocità, un sistema portuale e aeroportuale insufficiente a proiettare il mercato isolano su quelli extra-regionali rappresentano nodi irrisolti in ambito infrastrutturale e ostacoli lungo la strada dello sviluppo” chiarisce il presidente Delpiano che sottolinea come “In particolare nell’interconnessione con il mercato unico europeo, la Sardegna sconti un ritardo storico preoccupante ed è significativo che l’Isola non sia attrattiva per gli investitori esterni”. Le ragioni sono strutturali: localizzarsi in Sardegna determina per le imprese costi aggiuntivi, diretti e indiretti, di accesso ai mercati di sbocco, legati alla condizione di insularità unita alla dipendenza da un sistema di trasporti marittimi e aerei che non supporta le imprese. Una discussione pubblica pluridecennale quella sul tema del trasporto merci da e per la Sardegna che, pur con contributi importanti, non ha portato finora a soluzioni soddisfacenti.