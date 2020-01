Micro credito: dal 1° al 29 febbraio la prima finestra

E' stato Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del "Fondo microcredito" - con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito a valere sul POR FSE 2007-2013. L’avviso si articola in quattro finestre, la prima e la terza sono rivolte a soggetti disoccupati che intendano avviare una iniziativa imprenditoriale in Sardegna e ai soggetti "occupati", secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 17 ottobre 2014, che intendano realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di iniziative già esistenti.