Castelsardo vuole scommettere sul turismo: incontro con Federalberghi

Martedì 15 gennaio, si è tenuto un importante incontro fra Federalberghi-Confcommercio provinciale e l’Amministrazione comunale di Castelsardo. Per Federalberghi-Confcommercio erano presenti il Vicepresidente provinciale Gianni Russo, il Consigliere delegato Gianni Sini ed una nutrita delegazione formata dai principali imprenditori alberghieri castellanesi. Per il Comune di Castelsardo hanno partecipato il Sindaco Antonio Capula, gli Assessori Valeria Sini e Giuseppe Corso insieme ad una ampia delegazione formata da diversi Consiglieri comunali. L’importante incontro, richiesto dalla Federalberghi-Confcommercio provinciale, è stato quanto mai opportuno e proficuo per focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche che frenano lo sviluppo della competitività turistica di Castelsardo ma anche per discutere delle numerose opportunità di crescita che si possono cogliere, anche e soprattutto in ottica di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la principale Organizzazione imprenditoriale del territorio.





Gli argomenti sul tavolo, trattati con un buon livello di approfondimento, sono stati numerosi, tanto da rendere necessarie oltre 4 ore di animata discussione per concludere il primo incontro conoscitivo. Veramente tanti gli argomenti trattati: si è discusso di decoro urbano in tutte le varie componenti che lo determinano; di gestione degli arenili e di miglioramento della qualità e della fruibilità degli stessi; di mobilità urbana e territoriale; di contrasto all’abusivismo; di impiego concertato dell’imposta di soggiorno; di accessibilità; di rafforzamento dei servizi turistici; del Piano Urbanistico comunale e del Piano di Utilizzo dei litorali; di avvio di una adeguata web strategy; di promozione congiunta dei principali siti di interesse; di miglioramento dell’intrattenimento serale; di Porto turistico; di rafforzamento degli eventi e della loro promozione; di maggiore interazione con Rete metropolitana, aeroporti, porti ed altri Soggetti territoriali.





Il chiaro obiettivo della collaborazione avviata fra il Comune di Castelsardo e la Federalberghi-Confcommercio è quello di promuovere il potenziamento della competitività dell’offerta turistica di Castelsardo e la sua presenza sui mercati nazionali ed esteri. Col preciso fine di favorire un sostanziale accrescimento delle presenze turistiche, dell’occupazione e delle performances delle imprese castellanesi, in particolare nei 7 mesi che vanno da aprile a ottobre. Ampia soddisfazione per quello che si preannuncia come un “nuovo corso” è stata espressa dalla delegazione Federalberghi-Confcommercio. Al termine dell’incontro il Vicepresidente Gianni Russo ha pubblicamente ringraziato il Sindaco Capula e l’intera delegazione comunale per la grande attenzione manifestata nei confronti delle numerose questioni affrontate ed anche per le puntuali risposte fornite alle diverse segnalazioni ed ha auspicato il rafforzamento delle relazioni con la creazione di una vera task force che si proponga di dare seguito al programma e di perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.







Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere delegato Gianni Sini e dagli imprenditori Bruno Pinna, Pietro Speziga, Patrizio Capolino, Giuseppe Stara e Gianni Pinna i quali hanno apprezzato la grande disponibilità all’ascolto del comparto da parte dell’Amministrazione comunale. Per il Comune di Castelsardo, gradi,mento è stato espresso dal Sindaco Antonio Capula e dagli Assessori Valeria Sini e Giuseppe Corso i quali, entusiasti di questa collaborazione, intendono a breve convocare un tavolo di confronto per rafforzare la proficua interlocuzione avviata fra le parti ma soprattutto per entrare maggiormente nel dettaglio delle varie questioni affrontate e per attivare gli interventi e le sinergie concordate.