Unione Sindacale di Base: "le crisi le pagano solo e sempre i dipendenti"

Adesso però dobbiamo chiarire quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro.





Altro che continuare a rivendicarlo!









Come già annunciato, aspetteremo l'esito del CdA previsto il prossimo 17 gennaio per fare una valutazione delle prossime mosse insieme a Cobas e AP, anche se l'annunciata partecipazione del CEO di Bulgaria Air - non si capisce in quale veste - non è un segnale incoraggiante.

Ben oltre il dato dell'illegittimità dei licenziamenti, il quadro sconfortante in cui versa Airitaly è la più chiara ed esaustiva valutazione sull'accordo del 2016. A fronte di ridimensionamenti, licenziamenti, demansionamenti e tagli salariali, Akfed e Qatar Airways hanno disatteso qualsiasi promessa (di impegni veri e propri non c'era traccia negli accordi) fatta durante gli ultimi anni. Quindi, se qualcuno volesse casomai provare anche solo a pensare di addebitare i problemi di Airitaly ai doverosi reintegri decisi dal tribunale, è bene non ci provi neppure. I problemi hanno radici ben diverse e uno schema che perde si deve per forza cambiare, smettendo di difendere le rendite di posizione. Airitaly si trova davanti a un bivio: se rilanciarsi attraverso una nuova missione, nuovi investimenti, nuovi aerei e rotte, riprendendosi l'enorme mole di attività data in wet lease a bulgari e greci, oppure semplicemente tirare a sopravvivere in dimensioni irrilevanti, con inevitabili effetti sull'occupazione. Siete sicuri di voler affrontare questa fase con sindacati che ancora difendono quello stesso schema perdente fatto da risparmi sul costo del lavoro alla base dell'Accordo del 2016? Se si vuole davvero dare una risposta sul futuro di Airitaly, alle persone che ci lavorano, ai propri territori, con l'obiettivo di assicurare la tutela integrale di tutta l'occupazione, - conclude Usb - si deve fare esattamente l'opposto di quanto fatto nel 2016, ribaltando il concetto che le crisi le pagano solo e sempre i dipendenti.