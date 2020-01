Niente prenotazioni aeree dal 16 di aprile - l'allarme di Confindustria

«Questa incertezza rischia di compromettere non tanto l’alta stagione di luglio e agosto ma soprattutto la “bassa stagione” che da anni rappresenta una vera e propria sfida per gli operatori locali che devono affrontare i primi costi di avviamento delle loro attività. Sono proprio i mesi di aprile e maggio, che di per sé sono deboli da un punto di vista della “domanda”, che ci preoccupano. L’anno scorso il clima poco favorevole ha inciso duramente su questi mesi. Dobbiamo quindi lavorare da adesso per stimolare gli “early bookers” e il fatto di non consentire agli utenti di prenotare i voli non fa che compromettere drasticamente l’inizio di stagione», conclude il presidente della Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna.

Il nuovo modello di continuità (la CT1, con un’unica tariffa, come aveva spiegato il presidente della Regione Solinas) ancora non è definito e davvero si fa fatica a capire come possa entrare in vigore dopo il 16 aprile. A meno che non si pensi di prorogare quella esistente. Che riguarda oggi Alitalia (e gli scali di Alghero e Cagliari) e non invece Air Italy, che serve l’aeroporto di Olbia e che tiene le tariffe previste per la continuità senza però un sostegno economico pubblico. «A noi operatori del settore servono risposte. Pensiamo che in questo periodo moltissime famiglie italiane e straniere si muovono per pianificare le loro vacanze primaverili e estive. Chiediamo alla Regione e all’assessore dei Trasporti ma anche a quello del Turismo di dare massima priorità a questa situazione imbarazzante per tutta la Sardegna», riprende Nicola Monello.