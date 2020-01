Il 2020 comincia con i saldi: da sabato in tutto il Paese

Oltre 4 italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona. L'indicazione giunge da una indagine previsionale sui saldi condotta da SWG per Confesercenti che ha coinvolto un campione di 1.200 consumatori.

Tra il 2 ed il 4 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2019, un vero e proprio debutto di tipo economico per migliaia di commercianti in particolare quelli del settore abbigliamento e calzature. Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia saranno le prime regioni a partire giovedì 2, mentre nel resto d’Italia le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4.