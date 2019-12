Rete Metropolitana di Sassari: 3 milioni per l'aeroporto - Obiettivi promozione e destagionalizzazione

La Rete Metropolitana comincia a muoversi e lo fa puntando su quello che è il vero motore per l'economia di tutto il Nord Oveste della Sardegna: sbloccando le risorse sulla promozione e sulla destagionalizzazione del fenomeno turistico. Un percorso che non puo essere svolto se non in stretta sinergia con la Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto, alla guida di quel "motore" le cui funzioni sono legate a doppia mandata allo sviluppo di un intero territorio. I sindaci della Rete hanno avuto un incontro che si potrebbe definire operativo: è stato sottoscritto proprio con la Sogeaal un accordo che prevede tre milioni di euro di investimenti per incrementare la destagionalizzazione e far ripartire i flussi di traffico.





Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, raggiunto telefonicamente, ha confermato. "Dal confronto tra i sindaci della Rete - ha detto - è nato un progetto di comunicazione e promozione in un’ottica di sviluppo basata sulla valorizzazione degli elementi più importanti, attrattori che si vuole valorizzare in un'unica visione di territorio. A partire dal logo che distinguerà e caratterizzerà la Rete. L’obbiettivo - ha detto - è quello di raggiungere progressivamente i livelli di traffico del 2015, con la consapevolezza che recuperare il tempo perduto richiede impegno e investimenti. Il nostro aeroporto è sempre al centro delle attenzioni, con tutto il nostro impegno, e su questa strada proseguiremo con la condivisione di tutti i sindaci".





Un tentativo di ripartenza quindi, di recupero di quella insana decisione, i cui protagonisti politici e istituzionali sono peraltro bene identificabili, che ha privato lo scalo algherese della compagnia Ryanair che ha spostato su Cagliari Elmas i volumi di traffico. Non sarà un recupero rapido, ci vorrà del tempo. E a proposito della compagnia irlandese da segnalare che con l'arrivo della prossima summer l'aeroporto di Alghero sarà collegato direttamente con quello di Malpensa con Ryanair che sarà operativa verso lo scalo milanese quattro volte alla settimana, a cominciare da marzo.





Il programma del vettore di Dublico prevede 13 rotte per tutta la stagione estiva, fino a tutto il mese di ottobre. Ma se il traffico estivo sulla cost Nord Occidentale può contare su effettività crediti come destinazione, il problema, che la stessa Rete Metropolitana di Sassari ha perfettamente compreso, è quello della bassa stagione, dell'inverno, come avveniva appunto fino al 2015.