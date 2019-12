Confartigianato Imprese: soddisfazione per lo stanziamento della Regione

“L’impegno che l’Esecutivo ha preso non è frutto del caso – continua Matzutzi – ma il risultato del confronto, negli ultimi mesi, tra gli Assessori Regionali al Bilancio e all’Artigianato, Giuseppe Fasolino e Gianni Chessa, e la nostra Associazione Artigiana. Dopo parecchi anni, finalmente, rivediamo un dialogo concreto tra i due Assessorati: a questo atto va il nostro plauso”. Pur rappresentando il 22% dell’economia della Sardegna, e offrendo lavoro a oltre 100mila persone, il settore artigiano negli anni passati non ha avuto l’attenzione che avrebbe meritato. Nella Finanziaria 2019, infatti, al comparto venne destinato solo lo 0,36% del Bilancio regionale 2019, attraverso finanziamenti diretti ovvero di quelli destinati esclusivamente alle imprese artigiane. Confartigianato Sardegna in questi mesi ha chiesto che fossero rimpinguate, rese più snelle e agibili le due Leggi che sempre hanno dato energia economica al settore ovvero la 949 del 1951 e la storica Legge 51 per l’Artigianato sardo.











“Sono questi i numeri di un sistema di imprese, addetti e territori su cui gravano, da tempo immemorabile, condizioni che ne limitano lo sviluppo – conclude Matzutzi - e parliamo dei problemi legati alla rappresentatività, al credito, alla competitività, alla burocrazia, al lavoro, alla formazione, al territorio, all’ambiente, alle infrastrutture, all’energia, ai trasporti e all’insularità. Le aziende chiedono solo di essere liberate da questi pesi e di ricreare un contesto favorevole alle attività produttive” “Da più di un decennio – rimarca Matzutzi - le piccole realtà produttive sarde, aspettano atti concreti dalla Politica Regionale in termini di incentivi, taglio della burocrazia, snellimento della macchina amministrativa regionale e opportunità di crescita”. Secondo i dati del dossier “Ripartire dall’Artigianato per far ripartire la Sardegna”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna e presentati sabato scorso a Milis, in Sardegna sono 34.895 le imprese artigiane registrate, il 20,5% di tutte le attività produttive sarde, che danno lavoro a 61.719 addetti, che superano i 100mila con l’indotto, e che producono un valore aggiunto di oltre 3 miliardi di euro, il 10,2% dell’intera Isola. Di queste ben 5.900 sono create e gestite da donne, 2.778 sono quelle condotte da under 35 e ben 1.430 da stranieri.

Per l’Associazione, tali “leve” rappresentano un essenziale strumento di sviluppo e rafforzamento aziendale per incentivare l’investimento tecnologico, la formazione, e creare nuova economia e capacità assunzionale. “Sappiamo che il percorso per l’approvazione dello stanziamento verso le imprese artigiane non sarà breve e semplice – riprende Matzutzi – per questo vigileremo affinché le promesse possano concretizzarsi nel più breve tempo possibile: il comparto aspetta risposte tangibili soprattutto sulla Legge 949, considerata più snella e “agibile” dalle realtà artigiane. Per questo il nostro appello va al Consiglio Regione affinché acceleri nell’approvazione della Manovra Regionale”. “Come sempre accaduto in ogni Legislatura – sottolinea il Presidente di Confartigianato - la nostra Associazione non mancherà di offrire, alle varie Commissioni consiliari e a tutti Consiglieri Regionali, il proprio apporto costruttivo e concreto in termini di confronto e di indicazioni per lo sviluppo del settore. In ogni caso, siamo pronti a incontrare nuovamente l’Assessore Fasolino, auspicando che continui nel lavoro di ascolto e interlocuzione come fatto fino ad ora, per entrare concretamente nel merito delle questioni per rendere operativo lo stanziamento”.