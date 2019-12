Over Sea: la nautica del Nord Ovest al salone internazionale di Parigi

L’evento ha puntato ad offrire ai diportisti il meglio di un territorio e proporlo attraverso le porte di accesso, ovvero le marine e la nascita di percorsi attrattivi per tutti i turisti che arrivano dal mare. Altro elemento emerso a Parigi, da tenere nella giusta considerazione, ha rilanciato l’azione di sistema nel Mediterraneo: sono state avviate interlocuzioni per stringere accordi di partnership con raggruppamenti ed associazioni di porti turistici della costa spagnola, francese e magrebina. In quest’ottica di collaborazione e di promozione il gruppo di “Over Sea” sarà impegnato nei prossimi appuntamenti fieristici di Palma di Maiorca e Dusseldorf, dove continuerà la promozione del sistema locale.