Gas in Sardegna: le tariffe saranno eguali a quelle della Penisola

“È il risultato del lavoro coordinato con le altre Regioni – sottolinea l’assessore Pili – che consente di garantire le condizioni di perequazione tariffaria del gas in linea con il resto d’Italia, tutelando le nostre comunità sia in termini di disponibilità di metano sia dei costi per il suo utilizzo. In particolare è stata definita la modalità di approvvigionamento del Gnl ai depositi costieri grazie a una ‘virtual pipeline’, che prevede il trasporto con le navi gasiere. Sarà successivamente individuato – conclude l’esponente della Giunta Solinas - l’intervento più efficace per il trasporto del Gnl dai rigassificatori costieri ai bacini di distribuzione”

Grazie alle proposte presentate dalla Giunta è stato così riconosciuto il diritto dei sardi a pagare l’energia alle stesse tariffe degli abitanti del resto d’Italia, perché le nostre imprese e le nostre comunità non siano più costrette a subire gli svantaggi strutturali che derivano dall’isolamento”. Lo afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando il via libera della Conferenza delle Regioni, alla quale era presente l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, all’inserimento nel Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, di importanti misure per la Sardegna richieste dall'assessorato dell'Industria e dell'Ambiente.