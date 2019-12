Gli aumenti dei costi nel trasporto merci: un suggerimento a Solinas dal Partito dei Sardi

Questo è ciò che deve essere - conclude il Partito dei Sardi - fatto se vogliamo scongiurare un durissimo colpo per il sistema produttivo isolano. Il resto sarà solo passerella ". 3) verificare quali miglioramenti tecnologici sono stati adottati sulle flotte che coprono le rotte da e per la Sardegna, a far data dalla entrata in vigore della Direttiva UE 2016 e del Regolamento IMO 2020 del 2018; 3) in terza battuta sarà decisivo aprire un confronto con la UE (tramite il governo italiano) per l'inserimento della Sardegna tra le regioni periferiche e insulari elencate nell'art. 349 del Trattato: la Sardegna verrebbe così ad allinearsi ai territori periferici e insulari per i quali la UE riconosce misure premiali, anche nel campo dei trasporti, capaci di ridurre il divario da insularità...»

2) in seconda battuta è fondamentale che tra le compagnie e la Regione sarda si apra un confronto: per il principio della "continuità territoriale" e per il "diritto alla mobilità" dei cittadini sardi, le decisioni non possono mai essere adottate da una sola parte senza la benché minima concertazione con la massima istituzione sarda, con le parti sociali e con le associazioni rappresentative e accettarlo senza battere ciglio sarebbe gravissimo;