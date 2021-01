Acquistare una macchina usata: tutto quello che c’è da sapere

La decisione di acquistare una macchina usata deve essere sempre ben ponderata per evitare di commettere spiacevoli errori. Sono svariati i fattori che possono influire sulla scelta, come ad esempio il giusto equilibrio tra il proprio budget e le caratteristiche della macchina, sia estetiche che funzionali. Per fare il giusto acquisto è sempre consigliabile rivolgersi a dei veri e propri professionisti del settore.

Perché acquistare una macchina usata in una concessionaria o su e-commerce

Acquistare una macchina usata in una concessionaria oppure online, in un e-commerce affidabile, significa innanzitutto avere certezze di affidabilità del veicolo, in quanto il venditore deve offrire un anno di garanzia su ogni vettura in vendita. Tuttavia, bisogna sempre accertarsi del valore di mercato del veicolo che si intende acquistare, con una semplice ricerca sul web, al fine di non pagare un ammontare spropositato rispetto al reale valore dello stesso. Oppure, è consigliabile comparare i prezzi esposti dalle varie concessionarie, senza fiondarsi sulla prima offerta che può sembrare conveniente. Trovare un concessionario o un e-commerce che offre un buon usato oggi è piuttosto semplice, è possibile acquistare auto usate Sardegna e in ogni altra regione italiana, semplicemente cercando su Internet.

I vantaggi di acquistare una macchina usata

I vantaggi di acquistare una macchina usata sono svariati, quello più ovvio è il costo ridotto rispetto a quello di una macchina nuova. Inoltre, c’è da considerare anche la svalutazione del veicolo, non tutti sanno che appena la macchina viene consegnata al proprietario, questa perde una parte del suo valore che equivale all’Iva pagata. Inoltre una macchina usata può essere anche un’ottima soluzione per coloro che per la prima volta si approcciano alla guida. Un altro vantaggio dell’usato è l’estrema celerità, in genere quando si compra una macchina nuova è necessario attendere qualche settimana per la consegna, tutto ciò non accade nel caso di macchine usate o semi nuove, in questo caso infatti la consegna avviene immediatamente dopo la conclusione della compravendita.

I rischi frequenti

Tra i rischi più frequenti che ruotano attorno all’usato quello più insidioso è sicuramente il chilometraggio falsato. Questo dato, se adulterato, può far scendere o salire il prezzo di un veicolo in modo notevole, è fondamentale quindi accertarsi quale sia il reale chilometraggio percorso dalla macchina. Per essere certi è necessario collegare la macchina ad un apposito dispositivo. Per non correre inutili rischi è sempre consigliabile rivolgersi a delle concessionarie specializzate nella vendita di veicoli usati, queste infatti sono obbligate dalla legge a prestare idonea garanzia e ad elencare in modo veritiero tutte le caratteristiche. È necessario anche appurare che la macchina non sia gravata da ipoteche oppure altri vizi latenti non facilmente dimostrabili.

I modelli migliori di macchine usate

Prima di mettersi alla ricerca della macchina usata, è necessario fare mente locale sui propri bisogni e sulle proprie esigenze, solo così è possibile evitare acquisti errati. Se si ha bisogno di un veicolo per effettuare lunghi viaggi di lavoro, è sconsigliabile orientarsi su macchine utilitarie, al contrario, è bene optare per un veicolo più performante e con pochi chilometri, magari alimentato a Gpl o a metano in modo da risparmiare anche sui consumi.