I giocatori Italiani possono giocare nei Casinò Online con licenza Svizzera?

In questo articolo andremo a rispondere ad una delle domande più frequenti che i giocatori di casinò online ci pongono; vedremo se è possibile giocare nei casinò online svizzeri se si è italiani e quali sono le migliori scelte che ci vengono proposte.

Un breve cenno storico alle regolamentazioni dei Casinò Svizzeri

Come è facile immaginare, la Svizzera è sempre stata molto restrittiva su ogni cosa, e questa filosofia di vita si è tramandata anche per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Basti pensare che fino ad una ventina di anni fa, il gioco d’azzardo era completamente proibito su tutto il territorio elvetico.

Dopo alcune revisioni e leggi, il gioco d’azzardo è stato consentito e, con lo sviluppo della tecnologia, sono comparsi anche i primi casinò online.

Più recentemente, nel 2017, il Congresso Svizzero ha emanato una nuova revisione sulle leggi per i casinò online; in parole povere, è possibile aprire un casinò online in Svizzera, ma tali licenze sono concesse solo agli operatori di casinò terrestri svizzeri. In particolare, gli operatori stranieri non saranno autorizzati a offrire servizi di gioco d'azzardo online in Svizzera (inoltre, l'accesso ai siti web di questi fornitori sarà bloccato, il che significa che i giocatori svizzeri possono giocare solo su piattaforme online svizzere).

Un altro punto importante che il Parlamento ha deciso, è che tutti i giochi di denaro devono essere esentati dalla tassazione. Un argomento era che l'utile netto derivante da una notte trascorsa al casinò non deve essere determinato e che, pertanto, è praticamente impossibile tassare tali guadagni. Un altro argomento era che porterebbe a una disparità di trattamento trattando i guadagni derivanti dalle lotterie e dalle scommesse sportive in modo diverso da quelli derivanti dai casinò. Inoltre, il Parlamento ha sostenuto che un'esenzione migliorerebbe la competitività internazionale della Svizzera, il che potrebbe anche portare maggiori entrate alla Svizzera.

I giocatori italiani possono quindi giocare nei Casinò Svizzeri?

Attualmente, per tutte le motivazioni che abbiamo visto nel paragrafo precedente, non è possibile per i giocatori residenti in Italia giocare nei Casinò Online con licenza Svizzera: https://casinosvizzera.casino

Sappiamo però che esistono tante persone che vivono nella ‘Svizzera Italiana’ e che cercano Casinò Online in Italiano; queste persone hanno comunque la possibilità di giocare nei Casinò Online con licenza Svizzera, in quanto sono adeguatamente tradotti in tutte le lingue parlate all’interno del territorio elvetico, ovvero in Italiano, in tedesco, in francese e, naturalmente, in inglese.

Uno dei più grandi vantaggi che questi giocatori possono sfruttare all’interno dei Casinò Svizzeri sono sicuramente le promozioni e i bonus incredibili che vengono presentati a cadenza settimanale, nettamente superiori (sia per il bonus in sé che per i requisiti di scommessa) rispetto ai Casinò Italiani.

Un altro importante vantaggio dei Casinò Svizzeri è che sono tra i più sicuri al mondo, per via delle loro leggi e regolamentazioni molto restrittive. Infatti l’accesso a questi siti viene tracciato e bloccato per IP, per cui è molto difficile di suo cercare di entrare da un altro Paese all’interno di queste piattaforme; in più i software di sicurezza utilizzati all’interno di questi Casinò sono tra i migliori in circolazione, in quanto criptano tutti i dati sensibili forniti dai clienti, in modo che non sia possibile tracciare le transazioni o rubare i dati dell’identità di qualcuno.

Se siete tra quelle persone che parlano italiano e risiedono in Svizzera, cliccando a questo link potrete trovare i migliori casinò online in Svizzera, recensiti a fondo in modo da offrire una panoramica quanto più ampia e varia sull’argomento.

Conclusioni

Come abbiamo potuto constatare, sfortunatamente i giocatori con residenza in Italia non sono ammessi al gioco nei casinò online Svizzeri, accesso che è invece garantito per i giocatori risiedenti nella cosiddetta ‘Svizzera Italiana’; ciò è dovuto alla legge svizzera, famosa in tutto il mondo per essere severa e intollerante, ma che va così a proteggere al meglio i suoi cittadini. Ricordiamo comunque che i giochi da casinò online potrebbero causare dipendenza, andando a danneggiare pesantemente chi gioca e chi gli sta intorno; il nostro consiglio è sempre quello di giocare responsabilmente e pensare solo al divertimento, cercando di tralasciare il fattore vincite/perdite.